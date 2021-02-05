Đúng 3 ngày nữa: 3 con giáp ‘đức năng thắng số’, chỉ cần sống tốt trời cao sẽ an bài cho cuộc sống ĐẠI GIA

Theo tử vi 12 con giáp, Thân được trời Phật thương vì ăn ở hiền lành, tốt tính. Bạn thường chia sẻ gánh nặng, khó khăn với những người xung quanh. Nhờ vậy mà vận trình của bạn luôn gặp được nhiều quý nhân, khó khăn lớn đến mấy cũng vượt qua dễ dàng. Bạn không quá tham vọng, luôn biết hài lòng với những gì bản thân đang có.

Có thể nói những người tuổi Thân sống an phận nên phúc đức dồi dào, thu nhập tăng vượt trội. Bước vào giai đoạn tốt này, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thu nhập từ nghề tay trái đổ về tiêu hoài không hết. Nói chung vận trình của tuổi Thân khá tốt, hãy chuẩn bị đón lộc khủng.

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp may mắn đầu tư làm ăn một vốn bốn lời, tiền bạc cứ hết rồi lại có quý nhân mang đến cho. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội kiếm tiền tỷ, hợp đồng béo bở đổ về liên tục.

Tuất có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, tuổi Tuất cần phát huy tài năng, thế mạnh của mình để được công nhận. Nhất là được giữ chức vụ cao như bản thân mong muốn. Nhìn chung, thời điểm này của bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, công việc thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành được trời Phật thương ban cho lộc lớn. Những người cầm tinh con Dê thông minh, lanh lợi, không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên bạn đi lên bằng sức lực của mình chứ không tìm cách hãm hại hay hạ bệ người khác. Nhờ sự lương thiện và chính nghĩa, vận trình của bạn được cải thiện nhiều, Thần Phật thương ban cho cuộc sống đủ đầy.

Mùi được Thần Tài chiếu cố nên vận trình vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu mệnh, tình tiền đều vượng sắc trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này. Nói chung bạn không thành Rồng cũng thành Phượng, vận trình đỏ rực hơn những gì bản thân mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm