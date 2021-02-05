5 ngày cuối năm thấy bát hương có dấu hiệu KHÔNG ỔN này phải thay ngay để tránh mất lộc

Tâm linh - Tử vi 05/02/2021 10:32

Nếu những ngày cuối năm gia chủ thấy bát hương có những dấu hiệu xui xẻo này nên thay ngay để tránh họa thị phi, hao tài tốn của khiến gia đạo lục đục.

Dưới đây là những dấu hiệu xui xẻo cuối năm, gia chủ nên biết để tránh vận đen đủi cho ngôi nhà của mình.

Bát hương bị xê dịch

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Bát hương xê dịch là dấu hiệu xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, bát hương được đặt chính giữa bàn thờ. Trong quá trình thờ cúng, gia chủ hạn chế xê dịch bát hương kẻo mang vận xui đến cho gia đình. Vì bát hương là nơi ông bà tổ tiên giáng xuống. Việc xê dịch quá nhiều sẽ làm kinh động đấng bề trên, không tốt cho gia đạo. Khi lau dọn, gia chủ nên hạn chế xê dịch hoặc đụng đến nhiều.

Bát hương chông chênh

Bát hương chông chênh không tốt cho gia đạo của bạn. Điều này là điềm báo cho việc hao tài tốn của, bị tiểu nhân quấy phá không yên. Hãy giữ bát hương cố định và vững chắc. Nếu thấy bát hương đặt chông chênh, lệch trái hoặc lệch phải hãy điều chỉnh ngay để tránh rước họa.

Nếu có lau dọn, rút chân nhang, bạn hãy dùng muỗng múc tro bụi bên trong bát hương và tránh không được bê đi lung tung.

Những điều lưu ý khi đặt bát hương trên bàn thờ

Không được đổ cát vào bát hương

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Gia chủ không nên đổ cát vào bát hương - Ảnh minh họa: Internet

Một số gia đình có thói quen đổ cát vào bên trong bát hương để cắm nhang. Tuy nhiên đây là quan niệm dân gian sai lầm khiến nhiều gia đình gặp điềm báo xấu. Theo phong thủy, cát là thứ bụi bặm, ô uế không thích hợp dùng cho những nơi linh thiêng. Điều này sẽ mang đến nhiều tai ương cho gia đình của bạn.

Bạn nên dùng tro bếp hoặc tàn rơm đốt cháy bỏ vào bên trong. Như vậy mới hút tài hút lộc, gia đạo được hanh thông hơn. Nguyên liệu này bạn có thể tìm mua ở những cửa hàng bán đồ thờ cúng.

Không được sử dụng bát hương bằng đá

Theo quan niệm dân gian, việc sử dụng bát hương bằng đá là điều kiêng kỵ. Vì loại bát hương này chỉ thích hợp cho những ngôi đền, chùa, miếu chứ không phù hợp với việc thờ cúng tại nhà. Gia chủ cố tình sử dụng chất liệu này sẽ mang nhiều điềm xấu đến cho gia đạo của mình.

Cần bao nhiêu bát hương trên bàn thờ?

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Không nên sử dụng bát hương bằng đá trong việc thờ cúng ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, các gia đình sẽ bày bát hương ứng với số 3 – 7 – 12 và thông thường là 3 bát. Những bát hương sẽ sắp xếp theo thứ tự: bát hương thờ tổ cô – ông mãnh đặt bên trái, thờ tổ công thần linh ở giữa và thờ tổ tiên bên phải là đầy đủ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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