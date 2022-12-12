Đúng 3 ngày đầu tuần mới (12, 13, 14/12/2022): Vận may lên cao ngất, 3 con giáp mở túi hứng tiền, quơ tay được cả biển bạc, vàng trải dài từ đầu ngõ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 04:47

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn trong 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, họ luôn biết tìm tòi, học hỏi, nắm bắt mọi cơ hội để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ viên mãn. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có khí chất trở thành ông hoàng, bà hậu.

Tử vi học có nói, đúng 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, tuổi Mùi có khả năng giúp gia đình thăng hoa rực rỡ, đem về nhà nhiều tài lộc và may mắn. Con giáp này làm gì cũng có quý nhân phù trợ, tài vận lại tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia, hơn nữa cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (12, 13, 14/12/2022): Vận may lên cao ngất, 3 con giáp mở túi hứng tiền, quơ tay được cả biển bạc, vàng trải dài từ đầu ngõ vào nhà - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đúng 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuộc sống tuổi Hợi thường bận tâm về tình cảm nhiều hơn vật chất. Đa số những người tuổi Hợi tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có số mệnh phú quý và có khả năng tự tạo sự giàu có cho bản thân mình.

Tử vi học có nói, những người này không chỉ tạo dựng cơ ngơi vững chắc cho chính mình mà còn đem nhiều tài lộc và may mắn về nhà. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Hợi cần chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ không những gặp được quý nhân chỉ dẫn phát triển sự nghiệp mà còn tạo điều kiện để làm giàu.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (12, 13, 14/12/2022): Vận may lên cao ngất, 3 con giáp mở túi hứng tiền, quơ tay được cả biển bạc, vàng trải dài từ đầu ngõ vào nhà - Ảnh 2
Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Hợi cần chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ không những gặp được quý nhân chỉ dẫn phát triển sự nghiệp mà còn tạo điều kiện để làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong số những con giáp, tuổi Thân là những người chịu thương chịu khó nhất, tuổi Thân thường không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành vào giai đoạn trung niên. Tử vi học có nói, tuổi Thần phải đợi đến một giai đoạn nhất định nào đó thì vận may của họ sẽ lội ngược dòng. 

Cụ thể, đúng 3 ngày đầu tuần, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi. Người tuổi Thân chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận ngày càng dồi dào, có khả năng đổi đời, sống viên mãn sung túc đến vài năm sau.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (12, 13, 14/12/2022): Vận may lên cao ngất, 3 con giáp mở túi hứng tiền, quơ tay được cả biển bạc, vàng trải dài từ đầu ngõ vào nhà - Ảnh 3
Cụ thể, đúng 3 ngày đầu tuần, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

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