Đúng 3 ngày đầu tuần (24/4 - 26/4): Vượng đường tài lộc, 3 con giáp thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Tâm linh - Tử vi 23/04/2023 19:55

Theo tử vi, sang 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp nhanh chóng đón vận may và có quý nhân giúp đỡ, chuẩn bị lên hương tài vận, tiền vô đầy tủ.

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Ngọ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Ngọ được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước. Ngọ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng. 

Đúng 3 ngày đầu tuần (24/4 - 26/4): Vượng đường tài lộc, 3 con giáp thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong những con giáp kiên cường, rất chịu khó xông pha, đối mặt với sóng gió thử thách để rèn luyện. Chính điều này giúp cho Thân rút ra được bài học quý báu, làm tiền đề để làm giàu trong giai đoạn sau này.

Tử vi có nói, 3 ngày đầu tuần, cuộc sống của người tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, vận may sẽ tìm đến với bạn, từ sự nghiệp, nhân duyên đều được cải thiện đáng kể. Công việc tuổi Thân khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ vài ngày trước đều được giải quyết ổn thỏa, tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

Đúng 3 ngày đầu tuần (24/4 - 26/4): Vượng đường tài lộc, 3 con giáp thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp có vận quý nhân vượng. Họ thường được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Theo tử vi, sang 3 ngày đầu tuần, tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông.

Việc của tuổi Tỵ cần làm chính là có chí tiến thủ thì dù khó khăn đến mấy thì thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón. Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay.

Đúng 3 ngày đầu tuần (24/4 - 26/4): Vượng đường tài lộc, 3 con giáp thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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