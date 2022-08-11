Đúng 3 ngày cuối tuần (12 - 14/8), tài lộc leo thang, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp giàu có bất thình lình, vạn điều phước đang chào đón

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 06:22

Tử vi dự đoán, đúng 3 ngày cuối tuần sẽ mở ra thời gian vô cùng viên mãn với 3 con giáp này.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn cảm thấy cần phải được bao quanh bởi tình yêu, cái đẹp, sự đủ đầy và tiện nghi. Chính vì vậy mà tuổi Tý luôn cố gắng và nỗ lực hết sức mình để xây dựng được sự nghiệp vững chắc, tài chính ổn định. Con giáp này là người trầm tính, ổn định, tuy có phần bảo thủ nhưng lại là người đáng tin cậy, sẵn sàng chịu đựng và gắn bó với sự lựa chọn của mình cho đến khi đạt được sự hài lòng.

Năm 2022 là một năm mà tuổi Tý có thể học được rất nhiều bài học đáng giá. Một trong những bài học đó giúp tuổi Tý có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, vươn lên dẫn trước và đạt được những thành tựu nhất định. Đặc biệt, đúng 3 ngày cuối tuần, tuổi Tý sẽ hoàn thành được các dự án còn dang dở, thậm chí con giáp này còn bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, mục tiêu lớn của đời mình. Mọi sự càng hanh thông thuận lợi, làm gì cũng được như ý, kết quả thành công mĩ mãn khiến tuổi Tý có một cuộc sống đầy thỏa mãn.

Đúng 3 ngày cuối tuần (12 - 14/8), tài lộc leo thang, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp giàu có bất thình lình, vạn điều phước đang chào đón - Ảnh 1
Đặc biệt, đúng 3 ngày cuối tuần, tuổi Tý sẽ hoàn thành được các dự án còn dang dở, thậm chí con giáp này còn bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, mục tiêu lớn của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thân thiện, có lòng vị tha và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này tốt với mọi người vì mục đích và lý tưởng cao cả, không hề mong đợi sẽ được đáp lại. Chính tính cách này mà tuổi Dậu đi đâu cũng được mọi người quý mến, thương yêu hết mực. Trong công việc, Dậu luôn tận tâm, cần mẫn, chịu khó thay đổi và làm mới mình. Điều này giúp cho sự nghiệp của Tuổi Dậu luôn rộng mở hơn những người khác.

Sang 3 ngày cuối tuần là thời điểm để tuổi Dậu bứt phá và lấy lại những gì đã mất. Con giáp tuổi Dậu sẽ đạt được vô vàn thành tựu đáng chú ý trong sự nghiệp. Chưa kể tài vận cũng vì thế mà tăng mạnh khiến cho cuộc sống của con giáp này đủ đầy, viên mãn hơn.

Đúng 3 ngày cuối tuần (12 - 14/8), tài lộc leo thang, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp giàu có bất thình lình, vạn điều phước đang chào đón - Ảnh 2
Sang 3 ngày cuối tuần là thời điểm để tuổi Dậu bứt phá và lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn tự tin, hấp dẫn, quyến rũ và có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, miễn sao tuổi Thìn chịu nỗ lực và cam kết. Đây cũng là người hào phóng, dễ tha thứ, sẵn sàng cho đi và thường có nhiều bạn bè. Quý nhân chính là những người không bao giờ thiếu trong cuộc sống của con giáp này. Bất kể khi nào, dù khó khăn đến đâu, tuổi Thìn cũng đều có được sự hậu thuẫn và hỗ trợ hết mình từ mọi người xung quanh.

Thời gian qua, mọi thứ đều không dễ dàng với tuổi Thìn. Con giáp này đã phải trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc, nhưng với sự lạc quan và cao ngạo, tuổi Thìn không bao giờ cho phép mình gục ngã. Tuy nhiên càng nhiều khó khăn càng khiến tuổi Thìn mạnh mẽ hơn và trong 3 ngày cuối tuần chính là thời điểm mà tuổi Thìn có phong độ cao nhất. Mọi dự định, ước mơ của con giáp này sẽ được hoàn thành, dù là về mặt vật chất hay tinh thần.

Đúng 3 ngày cuối tuần (12 - 14/8), tài lộc leo thang, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp giàu có bất thình lình, vạn điều phước đang chào đón - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần chính là thời điểm mà tuổi Thìn có phong độ cao nhất. Mọi dự định, ước mơ của con giáp này sẽ được hoàn thành, dù là về mặt vật chất hay tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phúc tinh độ mạng, cao nhân chiếu cố, 3 con giáp vơ vét tài lộc, khai vận tụ tài, vận trình rực rỡ, đại phú đại quý trong nửa đầu tháng 8

Phúc tinh độ mạng, cao nhân chiếu cố, 3 con giáp vơ vét tài lộc, khai vận tụ tài, vận trình rực rỡ, đại phú đại quý trong nửa đầu tháng 8

Thầy tử vi cho biết, trong nửa đầu tháng 8, những con giáp này sẽ cực kỳ giàu có, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn tử vi ngày 11/8

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng