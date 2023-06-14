Đúng 3 ngày 16, 17 và 18/6: Ngọc Hoàng gọi tên 3 con giáp bước lên nhận phước lành, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, công danh rực rỡ, tiền tài nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 15:30

Dự đoán những con giáp kể tên dưới đây sẽ có đường tài vận hanh thông, làm ăn hưng thịnh, tiền bạc chất đầy nhà.

 

Tuổi Mùi

Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Mùi trong thời gian này đại cát đại lợi. Công việc được quý nhân dẫn đường chỉ lối, các mối quan hệ có lợi không ngừng nở rộ nên việc hợp tác kinh doanh liên tiếp đón nhận tin vui.

Do tài tinh hợp thân nên tài vận khởi sắc bừng bừng, hoạt động đầu tư đem đến vô số lợi nhuận. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Sức khỏe tốt, nên chú ý đến thị lực.

Đúng 3 ngày 16, 17 và 18/6: Ngọc Hoàng gọi tên 3 con giáp bước lên nhận phước lành, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, công danh rực rỡ, tiền tài nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết tính cách người tuổi Ngọ tương đối ổn định. Họ sống lạc quan, vui vẻ. Họ cũng được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Ngọ ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi động hơn. Bản mệnh nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người. Vậy nên tốc độ thành công của người tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Trong thời gian này, Ngọ đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

Đúng 3 ngày 16, 17 và 18/6: Ngọc Hoàng gọi tên 3 con giáp bước lên nhận phước lành, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, công danh rực rỡ, tiền tài nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão hiền lành, nhân nghĩa và chín chắn. Con giáp này có tố chất lãnh đạo bẩm sinh và rất đáng tin cậy. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp nhiều điều xui xẻo, trở ngại, áp lực trong cuộc sống cũng như công việc.

Đúng 3 ngày 16, 17 và 18/6: Ngọc Hoàng gọi tên 3 con giáp bước lên nhận phước lành, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, công danh rực rỡ, tiền tài nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, người tuổi Mão ăn nên làm ra, may mắn ngập lối trong thời gian này. Công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng, một bước đổi đời. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to.

Về tình duyên, Mão nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp có thể gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

Tử vi 1h sáng ngày 16/6: 3 con giáp có vận mệnh phú quý, Thần Phật độ trì, hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào đổ đầy chật két

Tử vi 1h sáng ngày 16/6: 3 con giáp có vận mệnh phú quý, Thần Phật độ trì, hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào đổ đầy chật két

Tử vi đúng khung giờ này dự đoán có những con giáp vô cùng giàu có và thành công, làm gì cũng có quý nhân trợ giúp dễ bề tiến thân.

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