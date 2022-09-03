Người tuổi Ngọ vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài. Đúng 3 giờ sáng mai (4/9), con giáp này có cơ hội kiếm về số tiền không nhỏ. Con giáp tuổi này làm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ gặp gỡ được những đối tác làm ăn uy tín, ký được hợp đồng giá trị lớn. Trong khi những người mới khởi nghiệp kinh doanh, cũng tìm được người cùng chí hướng với mình. Công việc kinh doanh của họ từng bước khởi sắc.

Thời gian đầu năm do bị khắc tinh áp chế nên vận thế của người tuổi Ngọ không thuận lợi nhưng thời gian cuối năm do gặp đúng thời vận nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc.

Tử vi học có nói, con giáp Tuất có thái độ sống lạc quan, trí tuệ xuất chúng. Những người Con giáp này có những nét tương đồng nhất định về số mệnh.

Thời trẻ, họ gặp không ít khó khăn, va vấp trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ gặp nhiều điều phiền muộn. Tuy vậy, người tuổi này không ca thán, suy nghĩ tiêu cực mà luôn động viên bản thân và những người xung quanh.

Đúng 3 giờ sáng mai (4/9), họ có quý nhân phù trợ, con đường công danh sự nghiệp suôn sẻ. Dù làm công việc kinh doanh hay những nhân viên bình thường trong công ty thì Tuất đều gặt hái được những thành công nhất định. Họ có thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, tiền tài dồi dào, sung túc, tích lũy được nhiều của cải, tiền bạc rủng rỉnh. Thời gian tới, tậu nhà, mua xe hơi là chuyện thường tình.

Con giáp Tuất đắc tài đắc lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người trung thực, hào hiệp, dũng cảm, cần cù. Trong các tình huống trong xã hội, họ tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Con giáp tuổi này sinh ra đã là bậc thầy về giao tiếp. Đặc biệt, trong công việc, họ tỏ ra mình là người quyết đoán. Họ có thể đưa ra những quyết định chính xác trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Con giáp tuổi Thìn được nhiều người đánh giá cao vì điều này

Đúng 3 giờ sáng mai (4/9), vận trình của con giáp tuổi Thìn vượng phát vô cùng. Sau nhiều khó khăn, thất bại, con giáp này cũng đạt được thành quả như ý. Con giáp này biến nguy thành an, tài lộc vượng phát, của cải tăng dần. Tài vận của họ từ yếu thành mạnh. Tuổi này nếu công ăn lương thì đường thăng tiến rộng mở. Họ có thêm công việc, kiếm thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng khởi sắc. Người tuổi này cần làm việc chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Đồng thời, con giáp này cũng cần kiềm chế tính nóng nảy, tránh xa những người có nguồn năng lượng tiêu cực. Mặt khác, họ nên mở rộng các mối quan hệ bằng nhiều cách khác nhau. Qua các mối quan hệ, họ cũng có thể tìm thấy cơ hội tốt cho công việc của mình. Con giáp tuổi Thìn còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm