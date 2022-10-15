Đúng 3 giờ chiều mai (16/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp tài lộc nhân đôi, ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu thả ga 3 đời, giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 18:53

Những con giáp sau được dự báo có cơ hội thay thời đổi đời, cuộc sống ngày càng giàu sang, có cơ hội trúng số.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ là người hiểu biết. Họ biết phân biệt đúng sai, biết đối nhân xử thế. Họ sống nhân nghĩa, cư xử phải đạo và sống chan hòa với tất cả mọi người.

Người tuổi này ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tiến bộ. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và nhãn quan tinh tường.

Đúng 3 giờ chiều mai (16/10), con giáp này có nhiều cơ hội để làm ăn phát tai, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến.

Đúng 3 giờ chiều mai (16/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp tài lộc nhân đôi, ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu thả ga 3 đời, giàu ú ụ - Ảnh 1
Con giáp Thân càng cố càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã được mùa hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm, họ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Tuổi Hợi

Hợi hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đa số những người tuổi Hợi đều biết tận dụng ưu điểm của bản thân, biết phát huy đúng chỗ đúng lúc, ngoài ra Hợi có khả năng tự tạo dựng cuộc sống sung túc bằng chính tài năng của mình.

Theo tử vi, tuổi Hợi sẽ phát tài trong khoảng từ giờ đến cuối năm, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước, trở thành một người giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đúng 3 giờ chiều mai (16/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp tài lộc nhân đôi, ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu thả ga 3 đời, giàu ú ụ - Ảnh 2
Con giáp tuổi Hợi càng cố gắng càng phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, con đường tình duyên của con giáp may mắn cũng đào hoa không kém, Hợi đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của người đối diện, dễ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuổi Dần

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều phiền phức trong công việc, chuyện tình cảm không thuận lợi, tài vận đình trệ, thu nhập khó khăn, ít có cơ hội phát triển.

Đúng 3 giờ chiều mai (16/10), do vận thế khởi sắc, tuổi Dần nhận ưu ái, chống lưng nên vận may liên tiếp kéo đến. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, dễ dàng được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập khủng.

Do vận thế khởi sắc, tài Thân ưu ái, chống lưng nên vận may liên tiếp kéo đến. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, dễ dàng được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập khủng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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