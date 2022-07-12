Đúng 3 giờ chiều mai (13/7): vượng khí tăng cao, cát tinh “Tam Đài” tương trợ, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, thu nhập tăng cao, tiền nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 12:42

Là những con giáp may mắn được thần tài nâng đỡ, cát tinh che chở, 3 con giáp này tài vận rất rực rỡ trong năm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đúng 3 giờ chiều mai (13/7) sẽ bước vào thời kỳ đổi vận, vận thế của con giáp này ngày một hanh thông, mọi việc trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều thời gian trước đây.

Vào thời gian này, tài vận của người tuổi Sửu sẽ có sự đột phá không nhỏ, có thể tận dụng cơ hội để thu hút lượng tiền bạc lớn, chính tài không chỉ sẽ có nguồn thu nhập tốt, mà thiên tài cũng có thêm khoản lợi nhuận kếch xù.

Người tuổi Sửu từ đầu năm cho đến hiện tại tích lũy được không ít kinh nghiệm quý báu và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, hơn nữa lại chăm chỉ làm việc, không kêu ca oán thán, và có cát tinh “Tam Đài” tương trợ nên có một nền tảng vững chắc.

Đúng 3 giờ chiều mai (13/7): vượng khí tăng cao, cát tinh “Tam Đài” tương trợ, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, thu nhập tăng cao, tiền nhiều không đếm xuể - Ảnh 1

Đúng 3 giờ chiều mai (13/7), công việc của người tuổi Sửu có bước tiến dài, chức vụ được nâng cao nên thu nhập cũng có sự cải thiện đáng kể, tiền bạc thu về nhiều gấp nhiều lần thời gian trước đây. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3 giờ chiều mai (13/7), công việc của người tuổi Sửu có bước tiến dài, chức vụ được nâng cao nên thu nhập cũng có sự cải thiện đáng kể, tiền bạc thu về nhiều gấp nhiều lần thời gian trước đây.

Tuổi Thìn

Bước sang năm Nhâm Dần, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.

Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng về cuối năm càng dư dả, cuộc sống do đó cũng vô cùng thoải mái, sung túc.

Tử vi học có nói, đúng 3 giờ chiều mai (13/7), tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là thời điểm đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Đúng 3 giờ chiều mai (13/7): vượng khí tăng cao, cát tinh “Tam Đài” tương trợ, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, thu nhập tăng cao, tiền nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Tử vi học có nói, đúng 3 giờ chiều mai (13/7), tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Ảnh minh họa: Internet

Về đường tình duyên, đúng 3 giờ chiều mai (13/7) cũng là thời gian cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Thìn đang ở trong 1 mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình. Tuổi Thìn cũng không có gì cần phải lo lắng về sức khỏe.

Tuổi Tuất

Đúng 3 giờ chiều mai (13/7), tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục có nhiều cát tinh soi chiếu lại có quý nhân che chở, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất năm nay có điềm sáng, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần, tiền bạc hanh thông vô cùng. Trong thời điểm này, dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Theo tử vi học, đúng 3 giờ chiều mai (13/7), người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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