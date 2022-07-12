Thầy tử vi dò trúng những con giáp lộc may mắn đúng 3 ngày tới (15/7): Thần Phật ưu ái, ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền, công danh vút sáng rực rỡ, tình tiền thăng hoa như ý

Tử vi cho biết họ chính là ngôi sao may mắn của gia đình. Tỵ vốn chăm chỉ làm việc và không thích kêu ca khi mệt mỏi. Sự tích cực của họ lan tỏa tới những người xung quanh. Con giáp này tin rằng để có cuộc sống tốt đẹp thì bản thân phải không ngừng nỗ lực.

Người tuổi Tỵ trời sinh may mắn hiếm có. Con giáp này thông minh, linh hoạt, sở hữu những nét tính cách ưu tú, hòa đồng. Trong bất cứ mối quan hệ nào, người tuổi Tỵ cũng biết khéo léo, cư xử đúng mực nên được nhiều người yêu quý.

Thoát khỏi năm tuổi với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, đúng 3 ngày tới (15/7) tới, vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Bên cạnh đó, Tỵ không chỉ tạo dựng chỗ đứng cho mình mà còn giúp đỡ người thân trong gia đình cùng phát triển. Đúng 3 ngày tới (15/7) con giáp này biết nhìn xa trông rộng, khả năng phán đoán tốt, cơ hội mà con giáp này có được ngày càng tiến xa.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ tháng 7 trở đi.

Đúng 3 ngày tới (15/7) là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, những người tuổi Tý rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tý rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Đúng 3 ngày tới (15/7), tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy tối đa. Quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm