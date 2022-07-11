Đúng 4 ngày tới (13/7 - 16/7): Ngọc Hoàng điểm tên, 4 tuổi lộc lá tràn trề, tiền của đổ vào nhà như thác lũ, vận trình hanh thông tới bến chỉ sau vài ngày

Tâm linh - Tử vi 11/07/2022 21:01

Phú quý đổ tràn vào nhà 3 con giáp này tiền lũ lượt kéo về, giàu sang không đếm sao cho xuể.

Tuổi Ngọ

Đúng 4 ngày tới (13/7 - 16/7), người tuổi Ngọ gặp năm Nhâm Dần chủ về Tam Hợp nên mọi việc đều hanh thông, có tin vui đến với gia đình, người thân và bạn bè. Bản mệnh xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều may mắn. Công danh sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc hanh thông vượt bậc.

Bản mệnh người tuổi Ngọ có tính kiên trì và tư duy tích cực, không chỉ có của cải tích cực mà còn có các khoản thu nhập khác, có nhiều kênh kiếm tiền rộng hơn, tài sản từng phần liên tục đổ vào cửa nên tài sản trong nhà có thể sớm tích lũy được nhiều. Những người tuổi Ngọ có thể đầu tư thêm tiền bạc giúp tăng trưởng chóng mặt. Càng về sau, gom góp của cải, tuổi Ngọ càng dễ trở nên giàu có, thịnh vượng giàu sang bậc nhất.

Đúng 4 ngày tới (13/7 - 16/7): Ngọc Hoàng điểm tên, 4 tuổi lộc lá tràn trề, tiền của đổ vào nhà như thác lũ, vận trình hanh thông tới bến chỉ sau vài ngày - Ảnh 1
Con giáp tuổi Ngọ đi tới đâu may mắn tới đấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được mệnh danh là những người sống tình cảm, lạc quan và nhìn cuộc sống tích cực. Chính vì vậy họ thường gặp dữ hoá lành, nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía.

Đúng 4 ngày tới (13/7 - 16/7), con giáp này sắp tới sẽ có nhiều cơ hội tìm đến, có sự kiện vui trong gia đình và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, mỗi ngày đều tốt hơn ngày trước. Những người sinh năm Hợi cũng sẽ có nhiều thay đổi về mặt tình cảm lẫn tinh thần. Bản mệnh quyết đoán trong mọi việc, cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc.

Đúng 4 ngày tới (13/7 - 16/7): Ngọc Hoàng điểm tên, 4 tuổi lộc lá tràn trề, tiền của đổ vào nhà như thác lũ, vận trình hanh thông tới bến chỉ sau vài ngày - Ảnh 2
Tuổi Hợi có nhiều lộc lá trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tài vận của người tuổi Mão đang trên đà tăng tiến, nhưng vượng nhất là đúng 4 ngày tới (13/7 - 16/7). Với người làm đầu tư, kinh doanh, tử vi cho thấy bản mệnh chẳng cần phải tìm kiếm tài lộc đâu xa, sẽ có người tự mang tới cho bạn.

Tuổi Mão năm nay được Ngọc Hoàng ban phước, có thể sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình, đã thế còn đem lại nguồn tài chính dư dả. Nếu biết tranh thủ tận dụng lợi thế lúc này thì bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình hơn. Phương diện công danh của bản mệnh cũng có nhiều dấu hiệu tiến triển khả quan trong tuần này nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Tuy nhiên dù thời điểm nào, bạn cũng vẫn cần phải thận trọng khi đưa ra quyết định đầu tư tiền bạc để hạn chế rủi ro tiềm ẩn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 giờ chiều mai (12/7), phúc khí gia tăng trong ngày, mọi điềm báo đều là cơ hội khởi sắc rực rỡ, 3 con giáp đón vàng bạc ùa vào nhà, tiền tỷ trúng lớn đầy két

Đúng 3 giờ chiều mai (12/7), phúc khí gia tăng trong ngày, mọi điềm báo đều là cơ hội khởi sắc rực rỡ, 3 con giáp đón vàng bạc ùa vào nhà, tiền tỷ trúng lớn đầy két

Vạn sự khởi đầu đều thành công, theo tử vi phong thủy dự đoán, 3 con giáp có nhiều cơ hội tốt, tài chính thăng hoa rực rỡ trong năm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch