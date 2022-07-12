Đúng 20 ngày tới, Thần Tài ưu tiên cho 3 con giáp đổi mệnh phát tài, số lớn cầu tiền có tiền, cầu an có an, gia đạo yên ấm, lộc phát vây quanh

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 11:02

Thời số may mắn giúp 3 con giáp nhận mọi sự ưu ái, tài chính vút sáng, tình tiền thăng hoa đúng 20 ngày tới.

Tuổi Thân

Trong năm Nhâm Dần 2022 này, tuổi Thân nên chuẩn bị tâm lý nhất, bởi lẽ trong số 12 con giáp, tuổi Thân sẽ là người có nhiều thay đổi nhất. Dù bước vào vận hạn 3 năm nhưng tuổi Thân vẫn được ơn trên chiếu cố ổn định. Đúng 20 ngày tới,, tài vận, sự nghiệp của tuổi Thân có nhiều biến động, nhưng tuổi Thân nên biết rằng trong mọi khó khăn thử thách sẽ là cơ hội để họ thăng hoa trong những năm về sau.

Đặc biệt, trong năm nay, tuổi Thân cũng có nhiều thay đổi về mặt tình cảm, họ sẽ cảm nhận được mình đang dần trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Những năm trước bản thân họ luôn thấy mình chưa đủ chín chắn nhưng những sự mất mát đã qua mang đến cho tuổi Thân nhiều bài học quý giá, giúp họ biết được cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này.

Đúng 20 ngày tới, Thần Tài ưu tiên cho 3 con giáp đổi mệnh phát tài, số lớn cầu tiền có tiền, cầu an có an, gia đạo yên ấm, lộc phát vây quanh - Ảnh 1
Tuổi Thân được dự báo có vận trình thăng hoa trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nhờ có sao cát tinh cao chiếu, mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết dễ dàng. Người tuổi Thân biết cho đi, và cố gắng tìm cách giải quyết khi rơi vào tình huống khó xử, đúng 20 ngày tới, tuổi Thân sẽ được quý nhân chiếu cố, cơ hội làm giàu xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì trong năm nay làm gì cũng suôn sẻ thành công.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất tài năng, cá tính và luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật. Họ là người đầy cá tính và luôn nổi bật.

Con giáp tuổi Tuất luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của bản thân và tôn trọng những suy nghĩ và ý tưởng của bản thân. Tất nhiên, họ là người lạc quan, năng nổ và tràn đầy năng lượng. Con giáp này cũng là dám nghĩ dám làm và nói được làm được. Bản mệnh rất hào phóng, sòng phẳng nên họ được nhiều người yêu mến.

Đúng 20 ngày tới, may mắn sẽ gõ cửa nhà người tuổi Tuất. Con giáp này có cuộc sống an yên, có quý nhân phù trợ. Người tuổi này nhận nhiều tin vui, vạn sự như ý. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ có cả danh lẫn tài. Họ sẽ sớm đạt được thành công trong công việc. Người làm công sẽ được thăng chức. Trong khi những người làm kinh doanh cũng hái ra tài lộc.

Đúng 20 ngày tới, Thần Tài ưu tiên cho 3 con giáp đổi mệnh phát tài, số lớn cầu tiền có tiền, cầu an có an, gia đạo yên ấm, lộc phát vây quanh - Ảnh 2
Tuổi Tuất có con đường thăng quan tiến chức vững mạnh 2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, năm 2022, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, năm nay tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Đúng 20 ngày tới, Thần Tài mang đến tin vui cho người tuổi Thìn, quý nhân chiếu cố Thìn có tài vận hanh thông như ý, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Thời gian này còn chính là thời cơ vàng để con giáp giàu có này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch