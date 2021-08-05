Đúng 22 ngày tới, lộc trời đổ như thác, 3 con giáp may mắn gặp cơ hội chuyển mình đổi vận, cuộc đời như cá gặp nước

Tâm linh - Tử vi 05/08/2021 09:03

3 con giáp sau đây sẽ có cơ hội chuyển mình giữa muôn trùng khó khăn trong 22 ngày tới.

Tuổi Mão

Đối với người tuổi Mão, trong 22 ngày tới, ngôi sao may mắn mới ở vị trí chính vị vì vậy vận khí của con giáp này đã có chuyển biến tốt. Hưởng được vận may nên tử vi học dự báo tuổi Mão sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn.

con giap 1
Trong 22 ngày tới, ngôi sao may mắn mới ở vị trí chính vị vì vậy vận khí của con giáp này đã có chuyển biến tốt - Ảnh: Internet

Thời vận đến, cung tài lộc có nhiều khởi sắc, bạn sẽ có cơ hội thực hiện được điều bản thân mong muốn. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, mặc dù có nhiều bước lùi trong sự nghiệp, nhưng chỉ cần họ dốc hết tâm trí để dọn đường và đặt nền móng vững chắc thì thời gian tới khi được các sao may mắn chiếu vào, tài lộc sẽ đến. Mặc người khác vùng vẫy giữa khó khăn, với những nền tảng mà bản thân tích luỹ được, bạn vẫn bảo toàn chắc chắn được tài lộc của mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là mẫu người không ngại gian khổ cũng không bao giờ chủ động lợi dụng người khác, họ luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu. Trong 22 ngày tới đây, vận khí của bạn sẽ hanh thông hơn, mặc dù khó khăn ngập lối nhưng người tuổi Dần sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả.

con giap 2
Trong 22 ngày tới đây, vận khí của người tuổi Dần sẽ hanh thông hơn - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, may mắn sẽ đến để bạn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn trong thời gian này. Cố gắng phát huy phong độ như vậy trong công việc, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp tươi sáng và vững chắc hơn vào cuối năm nay.

Mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ được cấp trên chú ý và tạo nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Chính nhờ vậy, tài chính của người tuổi Dần được đảm bảo trong khi nhiều bạn bè và người quen vẫn phải vật lộn với nhiều khó khăn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tinh thần sôi nổi và lạc quan trong bất cứ đám đông nào. Họ không hẳn là người "cầm trịch" sân chơi nhưng họ luôn biết cách tạo ra sự thu hút của người khác. Đồng thời, họ cũng là người tài giỏi và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bản thân theo đuổi.

con giap 3
Vận may của người tuổi Dậu sẽ có những chuyển biến tốt trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Nếu người tuổi Dậu chịu khó tập trung vào công việc và nắm bắt được cơ hội cấp trên tạo ra thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có thu hoạch khá tốt trên thị trường đầu tư chứng khoán trong khoảng cuối năm.

Tuy vậy, lời khuyên hữu ích dành cho tuổi Dậu là nhớ quản lý tiền bạc và kiềm chế ham muốn của bản thân trong quá trình mua sắm đồ đạc. Hơn nữa, hãy dồn ý chí và tâm huyết của bạn vào công việc chính hiện tại. Tuy phải bỏ nhiều công sức và thời gian nhưng sau những nỗ lực này, thành quả bạn nhận được sẽ vô cùng xứng đáng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Khó khăn đến mấy cũng không thể cản bước 3 con giáp phát tài thành đại gia trong 17 ngày tới

Khó khăn đến mấy cũng không thể cản bước 3 con giáp phát tài thành đại gia trong 17 ngày tới

Bạn có cơ hội bứt phá và kiếm được một khoản tiền kha khá trong thời gian sắp tới. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay làm việc ngay từ bây giờ!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp có vận may

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 46 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 46 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 15 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 38 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 40 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi