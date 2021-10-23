Đúng 22 ngày tới, 3 con giáp có quý nhân kề bên, làm gì cũng may mắn, tài lộc vào túi tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 23/10/2021 20:12

3 con giáp nhanh chóng gặp vận may lớn, chạm đỉnh may mắn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu. Lúc nào họ cũng tỏ ra là người linh hoạt, nhạy bén chứ không cố chấp làm theo ý mình. Ngoài ra họ cũng ham học hỏi, luôn cố gắng vươn lên hoàn thiện bản thân, vươn lên nghịch cảnh. Với bản tính tốt bụng, nhiệt tình, người cầm tinh con Rắn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Trong những ngày tới tuổi này sẽ được tiếp đón Thần Tài. Những xui xẻo trước đó đã qua, giờ đây là lúc bạn gặt hái thành tựu trong công việc. Nếu làm kinh doanh thì tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Nếu làm dịch vụ thì nhận được nhiều lời mời hợp tác. Người có ý định chuyển việc sẽ tìm được công việc như mình mong muốn.

con giap
 Tỵ tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân có tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy mà họ dễ có được thành công hơn. Họ cũng là người tham vọng, không chịu thua thiệt. Khi đối mặt với khó khăn họ không bao giờ sợ thất bại. Trong thời gian sắp tới là lúc mà tài lộc của bạn nở rộ. May mắn đua nhau kéo tới giúp cho công việc của con giáp thuận lợi hơn. Họ có cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp bản thân. Nếu làm kinh doanh thì tuổi Thân có cơ hội để khôi phục lại các hoạt động buôn bán. Nếu độc thân thì bạn cũng sẽ sớm tìm được nửa kia cho mình.

Tuổi Dậu

Nhắc đến tuổi Dậu là nhắc đến sự tài năng và mạnh mẽ. Con giáp có ước mơ, có hoài bão. Tính tình của bạn lại chân thật, yêu ghét rõ ràng nên được nhiều người quý mến. Họ nói được là sẽ làm được. Từ khi sinh ra tuổi Dậu đã gặp nhiều may mắn. Lớn lên lại có quý nhân phù trợ nên thường tài danh hơn người. Đúng 22 ngày tới, cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi tích cực. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện. Liên tiếp trong những tháng tới đây, dự báo tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp bạn giải quyết hết những khó khăn cũ. Không chỉ vậy, quý nhân còn giúp con giáp giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, tạo điều kiện giúp bạn xây dựng và phát triển sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 30 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm