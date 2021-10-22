Ai xui mặc ai, 41 ngày tới, 3 con giáp giàu lên trông thấy, thăng chức, tăng lương vù vù

Tâm linh - Tử vi 22/10/2021 11:54

3 con giáp thay đổi tài vận, giàu trên trông thấy trong thời gian tới.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn vốn thông minh, nhanh nhẹn, tháng vừa qua đã may mắn nhưng những ngày tới còn hanh thông hơn. Tình yêu nở rộ giúp bạn có thêm sức mạnh tinh thần, lao động hăng say. Tuổi Thìn cực kì hợp công việc truyền thông, kinh doanh. Nếu theo nghiệp này chắc chắn trong tương lai bạn sẽ thăng quan tiến chức. Ai làm kinh doanh đạt doanh số khủng khiến cấp trên cũng phải nể. Tình yêu đến với người tuổi Thìn bất chợt nhưng đó là tình cảm tốt đẹp và hãy trân trọng. Người ấy thực lòng với bạn và luôn là quân sư giúp bạn thắng lớn trong các dự án khó.

con giap
Thìn cực kì hợp công việc truyền thông, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuổi Sửu vốn thông minh, biết tự tạo cơ hội cho mình. Con giáp này không chỉ giỏi giang mà còn có nhiều tài lẻ, có năng khiếu hài hước, đi đâu cũng gây được ấn tượng mạnh. Tính chuyện tương lai gần đi là vừa nhé, có những người khi kết hôn sự nghiệp càng rực rỡ hơn đó. Trong 41 ngày tới, công việc của tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp. Nếu ai làm công ăn lương có khả năng thăng quan tiến chức, người làm kinh doanh đơn hàng về ầm ầm, sớm thu lại vốn và còn phát triển tầm xa hơn. Chưa kể cả gia đình còn gặp may mắn lây phần của bạn nữa nhé.

Tuổi Hợi

Trong 41 ngày tới, được vận may chào đón, những con giáp này vận trình suôn sẻ và tuổi Hợi nằm trong danh sách đó. Là người vô cùng thông minh, tháo vát, chiến lược kinh doanh của bạn gần như hoàn hảo mang về nhiều tài lộc cho bạn và gia đình. Cố gắng phát huy tinh thần làm việc này thì sớm thôi bạn sẽ có tiếng trong thị trường kinh doanh. Những ngày này vận tình duyên cũng rất ổn. Hai người đã nhìn ra tình cảm của nhau và đang trong mối quan hệ tìm hiểu, tiến xa hơn nữa. Nếu thực sự đây là người hợp thì sớm sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Chưa kể bạn còn có thể trúng số bất ngờ trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

15 ngày tới, 3 con giáp thăng hoa tài lộc, mua nhà sắm xe trong tầm tay, giàu sang ngất trời

15 ngày tới, 3 con giáp thăng hoa tài lộc, mua nhà sắm xe trong tầm tay, giàu sang ngất trời

3 con giáp đón vận may lớn trong thời gian tới, giàu sang không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi xem tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 27 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm