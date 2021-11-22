Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, tài sản tăng chóng mặt, tiền bạc dư dả xài đến sang năm

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 15:46

3 con giáp may mắn mua nhà, sắm xe trong thời gian tới dễ như chơi.

Tuổi Dậu

Dự đoán, trong 21 ngày tới, người tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Dậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi Dậu khá tốt về đường tài lộc và phú quý. Vào thời gian tới, con giáp có thể sẽ kiếm được một món lời, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà. 

Con giáp may mắn vận khí ngút trời nên dễ chạm đến những thành công mà hiếm người có được. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Dậu càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận. Chưa kể bạn còn được sếp khen, đồng nghiệp ưu ái và nhận về lộc lá khủng quanh năm.

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Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 21 ngày tới, người tuổi Tý làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Tý sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Có thể nói, đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống. 

Người tuổi Tý cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tuy nhiên, dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng bạn cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Tý cũng rất ngọt ngào, hòa hợp.

Tuổi Mão

Vào 21 ngày tới, người tuổi Mão vượng vận, tài lộc về nhiều vô kể, tiền tiêu thoải mái. Người tuổi Mão hãy lưu ý nắm chặt tiền bạc, của cải của của mình trong tay, đề phòng thất thoát. Nhân lúc vận may đang lên, con giáp hãy nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này. 

Đặc biệt, tài vận của tuổi Mão gắn liền với phúc đức mà bạn có được. Tức là càng làm việc tốt con giáp sẽ càng giàu. Bản mệnh sẽ có sự trở mình ngoạn mục trong tương lai. Đặc biệt, tuổi Mão nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Mão có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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