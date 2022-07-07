Đúng 2 tuần tới, nhà tiên tri khẳng định 'chắc nịch' 3 con giáp: Dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, giàu sang ập đến liên miên

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 20:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, giàu sang ập đến liên miên trong 2 tuần tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc trong 2 tuần tới. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định bạn sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn. Đồng thời, vận may của con giáp may mắn này còn ngày càng nở rộ, thậm chí có thể trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất nhì với cuộc sống sung túc được nhiều người ngưỡng mộ.

Vận trình tình duyên khởi sắc và có nhiều tin vui trong thời gian tới. Người độc thân rất đào hoa. Nhờ bản tính hài hước mà bản mệnh dễ nhận được sự chú ý của những người khác phái. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của mình. Người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên.

Đúng 2 tuần tới, nhà tiên tri khẳng định 'chắc nịch' 3 con giáp: Dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, giàu sang ập đến liên miên - Ảnh 1
Người tuổi Sửu nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 2 tuần tới, người tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới nếu chuyển đổi công việc. Dù bạn có là nhân viên mới đi nữa, bạn cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua nhiều thử thách mà cuộc sống đặt ra. Người độc thân sẽ sớm tìm được "nửa kia" ưng ý của mình.

Đúng 2 tuần tới, nhà tiên tri khẳng định 'chắc nịch' 3 con giáp: Dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, giàu sang ập đến liên miên - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới nếu chuyển đổi công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có một khoảng thời gian làm việc hiệu quả, hanh thông trong thời gian tới. Thần Tài sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho bản mệnh, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc vô cùng dồi dào.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn, chỉ là bạn không nhận ra tình cảm đối phương đang dành cho mình mà thôi. Hôm nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau.

Đúng 2 tuần tới, nhà tiên tri khẳng định 'chắc nịch' 3 con giáp: Dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, giàu sang ập đến liên miên - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có một khoảng thời gian làm việc hiệu quả, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 19 giờ ngày 7/7/2022, xui đuổi vận xui, đón may mắn tới, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 19 giờ ngày 7/7/2022, xui đuổi vận xui, đón may mắn tới, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa", vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng vào đúng 19 giờ ngày 7/7/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt