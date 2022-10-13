Đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), 3 con giáp chuẩn "con cưng Thần Tài", cầu gì được nấy, làm ăn trúng mánh, tiền về như lũ, mang lại phú quý, bình an cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 12:13

Đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), thời vận may mắn nhờ Quý Nhân, Thần Tài che chở, 3 con giáp càng cố gắng càng phát tài.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng những người tuổi Thân rất lanh lợi, đi tới đâu, làm gì cũng quan sát kỹ và tích lũy kinh nghiệm. Nhờ vậy, họ có thể hoàn thiện bản thân và ngày một mạnh mẽ hơn. Tuổi Thân có suy nghĩ rất thấu đáo, làm việc đến nơi đến chốn, sống có trách nhiệm với gia đình. Khi người thân gặp khó khăn, con giáp này sẽ đứng ra giúp đỡ. Cũng nhờ vậy, tuổi Thân luôn được mọi người yêu thương.

Tử vi nói rằng vận trình của tuổi Thân ngày một hanh thông, càng về hậu vận càng suôn sẻ. Con giáp này làm gì cũng có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Tuổi Thân chính là báu vật mang đến nhiều may mắn, hy vọng của gia đình.

Đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), 3 con giáp chuẩn 'con cưng Thần Tài', cầu gì được nấy, làm ăn trúng mánh, tiền về như lũ, mang lại phú quý, bình an cho gia đình - Ảnh 1
Tử vi nói rằng những người tuổi Thân rất lanh lợi, đi tới đâu, làm gì cũng quan sát kỹ và tích lũy kinh nghiệm. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), Thần Tài cưng chiều, vận trình công danh – tiền tài của con giáp này bước qua trang mới. Thân trở thành con giáp giàu hơn người nhờ “trúng lộc” Thần Tài. Đặc biệt là ai làm kinh doanh, buôn bán, lợi nhuận trong tháng tăng cao bất ngờ. Thân còn triển khai nhiều triển lược mới, thu về kết quả lạc quan.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi may mắn có Thần Tài phù trợ thế nên bạn luôn có được những nhân duyên tốt trên con đường công danh và sự nghiệp. Cũng có khá nhiều sóng gió nhưng bạn là người mạnh mẽ nên có thể vượt qua. Thời cơ của bạn đã tới rồi. Nếu tuổi Mùi sinh vào tháng 11 dương thì đích thị 30 ngày tới sẽ là những ngày vô cùng hanh thông, cuộc đời tươi mới của bạn.

Đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), cố gắng phấn đấu và thể hiện năng lực bản thân một chút, bạn sẽ có được những điều bất ngờ, tăng lương, tăng thưởng, thăng quan đó.

Đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), 3 con giáp chuẩn 'con cưng Thần Tài', cầu gì được nấy, làm ăn trúng mánh, tiền về như lũ, mang lại phú quý, bình an cho gia đình - Ảnh 2
Tuổi Mùi may mắn có Thần Tài phù trợ thế nên bạn luôn có được những nhân duyên tốt trên con đường công danh và sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Mùi sẽ có cả cơ hội và thách thức ở phía trước, quan trọng là cách họ đón nhận và xử lý chúng ra sao mà thôi. Bản mệnh có thể yên tâm khi được đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp họ từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Hợi sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng.

Đặc biệt, sắp tới cũng là thời điểm may mắn tiếp theo của tuổi Hợi. Bản mệnh này có thể xem xét đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sự quyết đoán và nỗ lực đến cùng của tuổi Hợi sẽ là chìa khóa mang tới thành công của họ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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