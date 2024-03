Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (6 và 7/3), 3 con giáp phú quý theo chân, giàu nứt đố đổ vách, tương lai xán lạn, may mắn trăm bề

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau phất lên giàu to bất chấp, may mắn an nhàn, hồng phát đủ đường.

Tuổi Tỵ Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ khá mạnh dạn và tháo vát trong mọi công việc. Bản mệnh có thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân nhiều hơn. Sau thời gian vừa qua, bản mệnh cảm thấy áp lực tiền bạc cũng dần giảm bớt. Con giáp này linh hoạt hơn trong việc chi tiêu và kiếm tiền, hạn chế tin lời người ngoài. Một số người còn nhận được thù lao hoặc có lộc ăn nhưng không nhiều. Hôm nay đem lại sự bình yên cho con giáp này. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Người có gia đình cần quan tâm hơn đến con cái, không nên nghĩ công việc luôn luôn là thứ quan trọng nhất. Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Những người bạn sinh năm Ngọ sẽ có vận may tăng vọt trong thời gian tới. Bạn sẽ thoát khỏi vận đen trước đó, có những đột phá và tiến bộ mới trong sự nghiệp. Trong quá trình này, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người cao quý, để có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau một cách suôn sẻ hơn. Đồng thời, thu nhập kinh tế của bạn sẽ tăng lên và nguồn tài chính sẽ đổ về. Chỉ cần bạn có thể nắm bắt cơ hội may mắn này và làm việc chăm chỉ để nâng cao khả năng cũng như sức mạnh của mình, bạn chắc chắn sẽ đạt được kết quả ấn tượng trong sự nghiệp và thu nhập của bạn sẽ tăng gấp đôi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hay mơ mộng những chuyện ngoài sức mong đợi của bản thân. Công việc: Người tuổi Mùi trong công danh bạn đòi hỏi công việc phải thay đổi, luôn có sự sáng tạo bất ngờ. Tình cảm: Bạn không thích sự thay đổi tiêu cực từ đối phương, luôn mang cho người đối diện sự mới mẻ khi yêu. Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi biết cách thay đổi, bạn không muốn tài chính thụt lại. Sức khoẻ: Luôn thay đổi bất ngờ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.