Đúng 2 ngày đầu tuần (7/11-8/11), 3 con giáp vận trình 'sáng như trăng Rằm', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 04:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình 'sáng như trăng Rằm', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc vào đúng 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra xán lạn vào đúng 2 ngày đầu tuần. Sự xuất hiện của quý nhân giúp người tuổi này có thể đưa ra các ý tưởng tuyệt vời trong công việc hôm nay. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là cần phải giữ chính kiến riêng để không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người xung quanh

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này lạc quan tích cực. Việc thay đổi trong tư tưởng, suy nghĩ cũng kéo theo những đổi thay trong mối quan hệ yêu đương. Người độc thân đã đến lúc cần bước ra vùng an toàn lâu nay và đi tìm tình yêu cho đời mình.

Đúng 2 ngày đầu tuần (7/11-8/11), 3 con giáp vận trình 'sáng như trăng Rằm', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra xán lạn vào đúng 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ. Bạn không cần quá căng thẳng hay lo nghĩ gì nhiều trong công việc, bởi những kế hoạch mà bản mệnh lập ra từ trước đó đều đang đi theo một quỹ đạo ổn định. Vận may sáng rõ, tiền bạc chảy về túi bằng nhiều đường khác nhau.

Bên cạnh đó, Cát khí tốt nên đây sẽ là thời điểm thích hợp để người độc thân đi tìm một nửa của mình. Thổ - Kim tương sinh nên tình cảm gia đình hài hòa đem lại nhiều năng lượng tích cực cho bản mệnh.

Đúng 2 ngày đầu tuần (7/11-8/11), 3 con giáp vận trình 'sáng như trăng Rằm', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ trở nên may mắn. Con giáp này rất giỏi giao tiếp nên lấy được lòng tin của nhiều người để họ trở thành đối tác của họ. Một số bạn có thể nhận được khoản nhuận hậu hĩnh từ những dự án bạn đã tham gia trong thời gian qua.

Con giáp này luôn được người thân, gia đình, bạn bè ủng hộ trong mọi bước tiến nên dù có gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Những bạn độc thân sẽ tìm được người yêu nếu tham gia vào các buổi tiệc do bạn bè tổ chức. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (7/11-8/11), 3 con giáp vận trình 'sáng như trăng Rằm', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ trở nên may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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