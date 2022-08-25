Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Tuổi Thìn vào 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8) là con giáp may mắn , thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến bạn đấy, nếu bạn phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao.

Nếu muốn kiếm thêm tiền thì bạn nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, họ thường rất giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết phục người khác.

Người tuổi Tỵ hợp làm các công việc liên quan đến quản lý, kinh doanh. Mặc dù khi mới bắt đầu công việc, con giáp này gặp không ít khó khăn nhưng họ không vì thế mà nản lòng nhụt chí.

2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng có giá trị cao.

Con giáp này cần chú ý hơn đến cách giao tiếp với khách hàng, đối tác. Đây cũng chính là điểm quan trọng giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, giữ vị trí cao hơn trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ cố gắng hết sức, phát huy tiềm năng của bản thân từ đó đạt được thành công như mong đợi.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), tử vi dự báo rằng người tuổi Mão có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước.

Tuổi Mão đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Trong thời gian tới, tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này thoát khỏi nhiều chuyện muộn phiền, đạt được những thành tựu đáng mừng.

Đây là thời điểm tuổi Mão ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.