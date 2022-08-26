Đúng 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), trời cao an bài, 3 con giáp này tài lộc khởi phát, giàu sang đại thắng, tiền của dư dôi

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 19:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), thần may mắn sẽ ghé thăm 3 con giáp này, ban cho tài lộc và vận may, nhờ thế mà thu nhập bạc tỷ.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, con giáp này có sức chịu đựng kì diệu mà không phải ai cũng làm được.

Đúng 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), tuổi Sửu sẽ vô cùng may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Lại được Lục Hợp nâng đỡ, con giáp này dù vất vả một chút nhưng đổi lại vận trình tài lộc bứt phá, thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

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Đúng 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), tuổi Sửu sẽ vô cùng may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

Đúng 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), nhờ có sự hậu thuẫn của thần may mắn mà những khó khăn mà Tỵ gặp phải sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa nhất. Những người tuổi Tỵ cũng có những ngày tháng vô cùng viên mãn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Những hiềm khích hay những mâu thuẫn, xích mích trước đây đều được giải quyết êm đẹp khiến bạn có thời gian sống như ý.

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Đúng 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), nhờ có sự hậu thuẫn của thần may mắn mà những khó khăn mà Tỵ gặp phải sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và có tham vọng đổi đời nên người tuổi Thân gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng về hậu vận Thân càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), đây chính là thời hoàng kim để Thân khẳng định chính mình, thăng tiến cực nhanh. Chẳng những có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, người tuổi Thân còn thành công với nghề tay trái của mình. Kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả là những gì con giáp giàu có nhất năm này nắm chắc trong tay.

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Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), đây chính là thời hoàng kim để Thân khẳng định chính mình, thăng tiến cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 26/8/2022, 3 con giáp này vừa có sự nghiệp thăng tiến vừa có tài lộc rực rỡ.

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