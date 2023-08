Đúng 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8), Thần Tài ghé đến tặng vàng, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh trời cao, giàu sang bạc tỷ, sung túc hơn người

Tử vi 12 con giáp có nói, người, tuổi Tý không chỉ có thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên, mọi thứ đều được cải thiện. Người tuổi Tý vốn tài giỏi, chỉ cần gặp được may mắn là bao khó khăn có thể giải quyết được, và họ có thể giữ vững được cuộc sống yên ổn đủ đầy.

Bên cạnh đó, những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp. Sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự đoán lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8), vận mệnh người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều dĩ hòa vi quý, sống tình nghĩa. Dẫu sinh ra đã mang mệnh phú quý nhưng Hợi chưa bao giờ ỷ lại vào số phận. Ngược lại, con giáp giàu có này luôn nỗ lực không ngừng để khuếch trương thanh thế của mình.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8), con giáp may mắn tuổi Hợi không chỉ có cơ may đổi đời ngoạn mục mà còn thăng tiến nhanh như vũ bão. Đặc biệt, người tuổi Hợi sẽ đếm tiền sái tay, phát tài cực to.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8), con giáp may mắn tuổi Hợi không chỉ có cơ may đổi đời ngoạn mục mà còn thăng tiến nhanh như vũ bão - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.