Đúng 18h08p hôm nay 16/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, xua đuổi vận đen, ra đường đạp trúng hố vàng, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một phương

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 05:27

Đúng 18h08p hôm nay 16/10, 3 con giáp này vét hết vận may trong thiên hạ, vận đen tránh xa, tiền tài tìm đến, vận trình ngày càng vượng sắc.

Tuổi Tỵ

Công việc: Là người thúc đẩy tích cực trong công việc, không chỉ có thể truyền cho đồng nghiệp nguồn năng lượng tích cực, nâng cao hiệu quả công việc của mình mà còn nâng cao hiệu quả công việc của đội.

Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ, bất kể bạn đi qua một giai đoạn khá phức tạp trong đời sống tình cảm cá nhân. Hãy đảm bảo rằng bạn xử lý các tình huống một cách trưởng thành, bản lĩnh, tránh những hiểu nhầm không đáng có

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Người độc thân dần dần cũng hạ thấp tiêu chuẩn chọn lựa người bạn đời, nhờ đó, bạn tự tay tạo ra cơ hội yêu đương cho chính mình. Có thể nói, tình cảm gia đình hài hòa, êm ấm luôn là niềm tự hào của những người này. 

Đúng 18h08p hôm nay 16/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, xua đuổi vận đen, ra đường đạp trúng hố vàng, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một phương - Ảnh 1
Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tin vui về đầu tư hay kinh doanh cho con giáp tuổi Mão trong thời gian này. Có thể là lợi nhuận đang về, thế nhưng nhất định phải có tiền trong tay mới cảm thấy chắc chắn bạn nhé, đừng vội vàng mua sắm, ăn mừng trước làm gì.

Tài lộc: Tài lộc nói chung là tốt, phải nắm bắt cơ hội kịp thời, sắp tới sẽ có đối tác đồng điệu hơn với mình, nếu ký hợp đồng thành công với đối phương thì việc kiếm tiền sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm mỉm cười. Trải qua những thời gian không thuận, cuộc sống hôn nhân giữa bạn và người ấy dần tìm được tiếng nói chung với nhau. Tinh yêu đong đầy sẽ góp phần làm cho cảm xúc thêm thăng hoa. 

Đúng 18h08p hôm nay 16/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, xua đuổi vận đen, ra đường đạp trúng hố vàng, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một phương - Ảnh 2
Vận trình tình cảm mỉm cười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán rằng Chủ Nhật 16/10/2022 hôm nay, Tuổi Thân sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ hết cỡ. Quý Nhân xuất hiện cho thấy, con giáp này khả năng lớn sẽ nhận được một khoản đầu tư lớn tiềm năng, giúp cải thiện thu nhập một cách rõ rệt. 

Tuổi Thân có cảm giác yên ổn với những gì đang có. Những điều bạn cảm thấy quen thuộc chính là thứ đang kìm hãm bạn, không cho bạn cơ hội làm mới bản thân. Chưa chắc các sở thích của bạn đã lành mạnh đâu, bạn nên xem xét thay đổi và phát triển bản thân hơn nhé!

Đúng 18h08p hôm nay 16/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, xua đuổi vận đen, ra đường đạp trúng hố vàng, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một phương - Ảnh 3
Tuổi Thân có cảm giác yên ổn với những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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