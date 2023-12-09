Đúng 18h hôm nay, ngày 9/12/2023, 3 con giáp đánh bay vận xui, trúng số độc đắc, may mắn ngập tràn, cầu được ước thấy, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 10:48

Vận may cực lớn sẽ đến với bạn trong thời gian, hãy tranh thủ vận may thu về thật nhiều tài lộc.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 18h hôm nay, Thiên Ấn nhập mệnh đem tới sự thông thái và bộc trực cho người tuổi Sửu trong công việc. Nếu ai nói con giáp này làm ăn không uy tín là nhầm bởi vì họ nói được làm được chẳng sợ ai hãm hại mình, hiếm khi thất hứa. Con giáp này tin vào nhân quả nên luôn làm đúng với lương tâm và không thích cạnh tranh bẩn.

Đúng 18h hôm nay, ngày 9/12/2023, 3 con giáp đánh bay vận xui, trúng số độc đắc, may mắn ngập tràn, cầu được ước thấy, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm ở mức bình ổn do hai hành Thổ tương hòa. Tình cảm dần dần đi lên khiến hai bạn càng hiểu nhau hơn. Con giáp này cũng chẳng ngại đối xử một cách thẳng thắn với những người sống chỉ biết lợi dụng mình lúc cần, vì thế nên nhiều người không hề thích bạn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 18h hôm nay, tuổi Mão có thêm công việc phụ, có nghề tay trái hoặc đi làm thêm, làm nghệ thuật sẽ có nhiều thuận lợi. Bản mệnh thông minh, nhạy bén với mọi thứ nhưng còn thiếu ổn định, quyết tâm nên sự nghiệp chưa thể bứt phá.

Đúng 18h hôm nay, ngày 9/12/2023, 3 con giáp đánh bay vận xui, trúng số độc đắc, may mắn ngập tràn, cầu được ước thấy, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này không thiếu tiền, công việc cũng ổn định. Dù vậy nhưng bản mệnh nên nghĩ nhiều hơn về kế hoạch tương lai, ổn định chỉ ở hiện tại thì chưa đủ. Những ai đang hưởng lộc bất ngờ từ vé số, bài bạc, cá độ thì nên dừng lại càng sớm càng tốt.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 18h hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Mùi lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Nhưng bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

Đúng 18h hôm nay, ngày 9/12/2023, 3 con giáp đánh bay vận xui, trúng số độc đắc, may mắn ngập tràn, cầu được ước thấy, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm như ý, Tuổi Mùi đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Mùi thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. Có vẻ tình trạng sức khỏe của Tuổi Mùi hôm nay không được tốt lắm, cần thiết hãy đi khám cho yên tâm tuổi Mùi nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 18h hôm nay, ngày 8/12/2023, 3 con giáp tiền trên trời rơi xuống nhà, thoải mái tiêu tiền, vạn điều thuận lợi, phúc khí đầy người

Đúng 18h hôm nay, ngày 8/12/2023, 3 con giáp tiền trên trời rơi xuống nhà, thoải mái tiêu tiền, vạn điều thuận lợi, phúc khí đầy người

Đây là thời gian vàng son giúp 3 con giáp may mắn vào đúng 18h hôm nay, ngày 8/12/2023. Đây sẽ là thời gian để bản mệnh nhận được lộc từ trên trời rơi xuống nhà, thoải mái tiêu tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng 18h tử vi con giáp ngày thứ 7 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 22 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 39 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ