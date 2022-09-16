Đúng 17h ngày 17/9:  Ba con giáp tiền rơi trúng vai, tài lộc tăng vun vút, trong nhà nhiều của cải, ra ngoài được người tài giỏi giúp sức, công danh sự nghiệp đạt được thành công mỹ mãn

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tham vọng xây dựng cuộc sống đầy quyền lực và nhiều tiền. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn thường có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn trắc trở, xem sự vấp ngã là động lực để tiến đến thành công trong tương lai, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Việc làm ăn ngày càng bội thu, tích lũy thêm được nhiều của cải và sống một cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng, bản mệnh nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này để làm tiền đề phát triển hơn nữa trong tương lai.

Nhờ có Hữu Bật xuất hiện đã chống đỡ lại các hung tinh giúp cho vận trình của con giáp tuổi Thìn trong khung giờ này được thăng hoa. Thời gian này, vượng khí mở ra, Thìn sẽ được chọn vào tuổi có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hãy nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của mình.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Dê rất hiền lành và dễ chịu, bản chất của họ rất mềm yếu và tốt bụng. Trong nửa đầu năm, do ảnh hưởng của 3 xấu nên mọi việc hay hỏng, có nguy cơ phá sản, thất nghiệp.



Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên trong những tháng cuối năm, từ khi hai ngôi sao may mắn Thái Dương và Hồng Luân chiếu đến trong khung giờ này ngày 17/9, tài chính của các con giáp Mùi sẽ tăng lên với xu thế, công việc và sự phát triển, hái được nhiều thành công.

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.



Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, trong khung giờ này vận khí của con giáp này ngày càng vượng phát. May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà tuổi Hợi là điều chắc chắn. Đây chính là khoảng thời gian người tuổi Hợi thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.