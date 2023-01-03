Đúng 16h30 ngày mai (4/1), thầy tử vi chỉ rõ 3 con giáp này sẽ trúng số độc đắc, tay trái đeo vàng, tay phải đeo bạc, ăn Tết Nguyên Đán linh đình

Tâm linh - Tử vi 03/01/2023 21:16

Tử vi ngày mai (4/1/2023) dự đoán rằng, vận trình tài lộc của 3 con giáp sau đây vô cùng suôn sẻ, cầu gì được nấy.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Tư 04/01/2023 hôm nay, Tuổi Thân đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Đúng 16h30 ngày mai (4/1), thầy tử vi chỉ rõ 3 con giáp này sẽ trúng số độc đắc, tay trái đeo vàng, tay phải đeo bạc, ăn Tết Nguyên Đán linh đình - Ảnh 1
3 con giáp may nhất ngày 4/1/2023, uống cạn lộc trời, giàu khủng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thân trong ngày Thứ Tư này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Con số may mắn : 21 , 84 , 54

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tương đối suôn sẻ. Những kế hoạch của người tuổi này đều được tiến hành trôi chảy trong ngày Tam Hợp. Ngoài ra, may mắn là nhờ có Quý Nhân phù trợ nên bản mệnh có thêm động lực để thúc tiến các dự định trước đó.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Thiên Tài trợ mệnh giúp cho con giáp này có được nhiều vận may trên phương diện tiền bạc, đồng thời nguồn thu nhập tăng cao hơn nữa khi có các nguồn thu từ nghề tay trái.

Vận trình tình cảm hòa hợp, ấm êm. Nhờ có đào hoa vượng che chở mà người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Ngoài ra, tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, sắt son nhờ có sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Con số may mắn : 32 , 61 , 8

Tuổi Thìn

Bạn là người lương thiện, tinh thần khoan dung và lạc quan nên sự nghiệp sẽ có nhiều quý nhân yêu quý mà nâng đỡ. Trong quan hệ với đồng nghiệp bạn cũng rất hiền lành, không thích tranh cãi với bất kỳ ai. Tính tình thân thiện nên dễ dàng thu hút quý nhân che chở.

Đúng 16h30 ngày mai (4/1), thầy tử vi chỉ rõ 3 con giáp này sẽ trúng số độc đắc, tay trái đeo vàng, tay phải đeo bạc, ăn Tết Nguyên Đán linh đình - Ảnh 2
Những con giáp này phất lên như diều gặp gió vào 4/1/2023, ăn Tết Nguyên Đán to linh đình. Ảnh minh họa: Internet

Một ngày mà người tuổi Thìn không xuất hiện nhiều sóng gió, có bạn bè tương trợ nên kinh tế không gặp xung vận. Chuyện thu nhập không phải lo lắng nhiều, tính tình lạc quan biết mình biết người. 

Phương diện tình cảm của người tuổi Thìn lúc này khá đáng ngại khi mà bản mệnh và nửa kia của mình đang thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ cũng như sự cảm thông lẫn nhau. Ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng.

Mặt sức khỏe hôm nay có ngũ hành Thổ khắc Thủy khiến mệnh chủ yếu nhược. Người tuổi Thìn có thể bấm huyệt để cải thiện sức khỏe cho Phổi. Huyệt Ngư tế nằm trong lòng bàn tay, phần ngay dưới ngón tay cái, rất dễ để bấm huyệt. 

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 31 , 62 , 13

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp nữ này là vận may của cả gia đình, thần giữ của cho chồng, đưa tiền cho họ chỉ có lời chứ không có lỗ, về sau gia đình càng ngày càng giàu

3 con giáp nữ này là vận may của cả gia đình, thần giữ của cho chồng, đưa tiền cho họ chỉ có lời chứ không có lỗ, về sau gia đình càng ngày càng giàu

Người nào lấy được phụ nữ 3 tuổi này thì không bao giờ cần lo về những chuyện gia đình, họ còn giúp gia đình trở nên giàu có vô cùng.

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