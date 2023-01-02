Đâu là những con giáp kiếm tiền giỏi nhất, từ tay trắng lập nên cơ đồ, giàu có thành đạt, sự nghiệp công danh vô cùng sáng lạng trong 10 ngày tới?

Tuổi Dậu đón vận trình trong 10 ngày tới cực kỳ suôn sẻ, vượng phát. Bên cạnh các khoản lương cứng, nhờ biểu hiện xuất sắc mà bản mệnh có thể nhận thêm các khoản phụ cấp, thưởng nóng. Việc ký kết hợp đồng làm ăn diễn ra suôn sẻ.

Tiền bạc dư dả nên tuổi Dậu có thể sắm sửa cho cái Tết đủ đầy, tự thưởng cho bản thân một món quà khích lệ tinh thần vì sự cố gắng, nỗ lực trong suốt cả năm qua.

Người làm ăn kinh doanh được lộc buôn bán nhờ nhu cầu mua sắm đón Tết âm lịch tăng lên. Cơ hội làm ăn liên tục mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh bị choáng ngợp. Tuổi Dậu phải hết sức tỉnh táo, suy nghĩ cẩn trọng rồi mới đưa ra quyết định.

Tuổi Hợi

Vào 10 ngày tới, mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bản mệnh sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Bên cạnh đó, Hợi cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực xa lạ để có thể tiến bộ nhanh chóng.

Đây chính là cơ hội để Hợi học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này. Đồng thời phát hiện những điểm yếu cần phải khắc phục nhanh chóng.

Thời gian này, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong vấn đề cuộc sống, chẳng che giấu bất cứ điều gì.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Nhìn chung, họ là người hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Trong năm nay, sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn bị chững lại. Công việc của họ đạt hiệu quả không cao và dường như đang thiếu ý tưởng. Đúng 10 ngày sau, sự nghiệp của con giáp này có phần khởi sắc.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này có cơ hội đổi đời, tiền vàng tề tựu nhờ có thần May Mắn bên cạnh. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của con giáp tuổi Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Công việc kinh doanh của họ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy, lãi mẹ đẻ lãi con.

Với người kinh doanh, buôn bán, họ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những khoản thua lỗ trước đó. Không những thế, họ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, có thể mở rộng được mạng lưới kinh doanh. Con giáp này thu về nhiều lợi nhuận, tiền bạc đầy tay, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!