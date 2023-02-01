Tuần đầu tiên của năm 2023 (2/1 - 8/1), 3 con giáp có mệnh phượng hoàng không giàu cũng sang, gặp hung hóa cát, mở bát đầu năm may mắn thì cả năm cũng đều may mắn, suôn sẻ

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 2/1 đến 8/1/2023 là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi đối với tuổi Dần, cho dù bản mệnh là người làm công ăn lương hay làm đầu tư kinh doanh. Bằng sự thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình.

Sao chủ đào hoa cho thấy con giáp này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, bản mệnh cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình. Trong số các đối tượng theo đuổi, tuổi Dần có thể gặp được người mình mong chờ từ lâu.

Con giáp này càng chăm chỉ bao nhiêu càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài. Thậm chí, đối phương còn tiếp tục giới thiệu cho tuổi Dần những mối quan hệ triển vọng.

Tuy nhiên, đào hoa nở rộ lại không phải là dấu hiệu may mắn của các cặp đôi. Con giáp này cần chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới, đừng nghe theo lời rủ rê, dụ dỗ của đối phương. Hãy quý trọng những gì mà mình đang có để có cách hành xử đúng mực.

Giờ hoàng đạo: 9h

Con số may mắn : 95 , 87 , 39

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Chính Tài xuất hiện báo tín vui liên quan đến phương diện tài chính cho tuổi Sửu, nhờ thêm được cát tinh chiếu rọi nên tuổi này dễ kiếm tiền.

Điềm báo tử vi cho thấy các nguồn thu đến từ các hạng mục khác nhau, những ai làm kinh doanh buôn bán lại càng được sung túc thu tiền về tay.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại không được như ý muốn. Đôi bạn nhạy cảm về mặt lời nói nên dễ nảy sinh hiểu lầm đáng tiếc khiến mối quan hệ có phần chững lại.

Giờ hoàng đạo: 10h

Con số may mắn : 88 , 66 , 99

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới của 12 Con Giáp từ 02/01/2023 đến 08/01/2023 cho biết, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Hợi không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Bản mệnh đã biết cách để thể hiện năng lực của mình, tuy đôi lúc còn xao nhãng nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo.

Về phương diện tài lộc có xu hướng sụt giảm đáng kể, Con Giáp này cần phải xem lại cách chi tiêu của mình. Đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh cháy túi. Bản mệnh nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời.

Trong tuần này, 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, vét cạn tiền của thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của Tuổi Hợi chẳng mấy êm đẹp đâu. Con Giáp này nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó khiến chính bản thân mình cũng như đối phương cùng chịu tổn thương.

Ngoài ra, hung tinh chiếu mệnh nhắc nhở Tuổi Hợi đi lại ngoài đường nên cẩn thận, chớ nhanh ẩu mà va chạm với người khác. Bên cạnh đó khi làm việc cũng phải tập trung, nhất là những người làm việc chân tay có điềm báo họa huyết quang dễ gặp phải tai họa bất ngờ.

Giờ hoàng đạo: 11h

Con số may mắn : 55 , 11 , 78

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!