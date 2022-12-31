Đã tìm ra những con giáp không trúng số thì cũng đổi đời, vận tài lộc sáng bừng bừng, thoát nghèo thành công trong tháng 1/2023

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 19:14

Vận tài lộc tháng 1/2023 cho thấy, những người thuộc 4 tuổi này sẽ có nguồn thu nhập tăng vọt, vận may bủa vây, mở bát năm 2023 cực thành công.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu đa phần đều mang tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ sống hòa đồng, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống.

Đã tìm ra những con giáp không trúng số thì cũng đổi đời, vận tài lộc sáng bừng bừng, thoát nghèo thành công trong tháng 1/2023 - Ảnh 1
Trong tháng 1/2023, những con giáp này được Thần Tài ban phát của cải, việc làm ăn kinh doanh sẽ phát đạt như mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Do đó, phần lớn những người tuổi Dậu đều có rất nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống.

Con giáp tuổi Dậu có sự nhạy bén trong kinh doanh. Họ luôn phát hiện ra các cơ hội trước người khác. Việc đi trước người khác một bước giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Tháng 12 Âm lịch, người tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng công việc của người tuổi Sửu trong tháng 1/2023 sẽ diễn ra thuận lợi. Thời điểm cuối năm 2022, con giáp này đã nỗ lực và bỏ nhiều công sức cùng thời gian cho công việc. Ngay khi sang đầu năm mới, bản mệnh đã nhận được những kết quả xứng đáng. Tuổi Sửu được đồng nghiệp, cấp trên công nhận năng lực, mang đến niềm tự hào lớn cho gia đình.

Tuổi Sửu có thể nhận được phần thưởng Tết hậu hĩnh. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vội dùng số tiền đó để đầu tư kinh doanh hay đầu tư tài chính. Đây chưa phải là lời điểm thích hợp để làm việc này. Trước những lời mời gọi đầu tư, tuổi Sửu nên xem xét kỹ lưỡng, suy nghĩ cẩn thận.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi khởi sắc trông thấy trong tháng đầu tiên của năm 2023. Cả nguồn thu chính và phụ của con giáp này đều có xu hướng tăng. Bản mệnh dù làm trong lĩnh vực nào cũng đón nhận tin vui.

Người làm công ăn lương phát huy thế mạnh của mình trong công việc nên được cấp trên đánh giá cao, trao thêm nhiều cơ hội thể hiện.

Đã tìm ra những con giáp không trúng số thì cũng đổi đời, vận tài lộc sáng bừng bừng, thoát nghèo thành công trong tháng 1/2023 - Ảnh 2
Bước vào tháng đầu tiên của năm 2023, vận trình của những con giáp này diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Với một số người, nguồn thu phụ trong tháng tăng gấp đôi gấp ba giúp túi tiền thêm rủng rỉnh.

Người làm ăn buôn bán cũng tất bật với hàng Tết. Thời gian này, nhu cầu mua sắm tăng, hàng hóa lưu thông tốt giúp mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn cho tuổi Hợi.

Tuổi Tý

Xem tài lộc tháng 1/2023 thấy, người tuổi Tý có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào thời điểm cuối năm âm lịch cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều, nhưng nỗ lực của bạn sẽ đem về thành quả xứng đáng.

Với người làm công việc cố định, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó.

Với người làm kinh doanh, hàng hóa cuối năm dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách thì năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào.

Tuy nhiên, tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, bạn nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên tiêu hoang mà cuối cùng vẫn rơi vào cảnh cháy túi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

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