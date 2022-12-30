Thần Tài chốt sổ vàng: 3 con giáp đúng ngay những ngày cuối cùng của năm 2022 sẽ như hổ mọc thêm cánh, cán đích năm 2022 viên mãn, sổ đỏ đầy két, đầu tư ở đâu trúng ở đó

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 13:21

Vào những ngày cuối cùng của năm, 3 con giáp này dễ gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn may mắn nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời trong tuần này. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để Thìn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen. Nhưng trước hết, hãy tự hỏi bản thân về nguyên nhân thật sự dẫn đến những mâu thuẫn đó và loại bỏ triệt để những cảm xúc tiêu cực đã qua.

Thời gian này, Thìn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là con giáp này hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến - lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình.

Thần Tài chốt sổ vàng: 3 con giáp đúng ngay những ngày cuối cùng của năm 2022 sẽ như hổ mọc thêm cánh, cán đích năm 2022 viên mãn, sổ đỏ đầy két, đầu tư ở đâu trúng ở đó - Ảnh 1
Vào những ngày cuối năm, 3 con giáp ngày càng thịnh vượng đường tài lộc, công việc một đường thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tả Phù phò tá nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được Thìn xử lý một cách nhanh gọn. Có thể thấy, khả năng đánh giá vấn đề của bản mệnh nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều.

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu gây ra những tác động không tốt như vấn đề về sức khỏe hoặc những thông tin không vui khiến Thìn thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách vô cùng hào phóng, biết cách đối nhân xử thế. Họ luôn trân trọng các mối quan hệ với người khác, sống chính trực, thẳng thắn, khiêm nhượng, không hề để xảy ra những chuyện thiếu tín nhiệm, tự phụ, coi thường người khác.

Nhờ vậy, con giáp này luôn ghi ấn tượng tốt với mọi người. Vào những ngày cuối cùng của năm, họ gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Thu nhập của con giáp tuổi Dần cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Từ nay về sau, những người này không phải chịu áp lực, bắt đầu cuộc sống mà chính mình mong muốn.

Trong tương lai, họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, hoàn toàn không thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong những ngày cuối năm, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Thần Tài chốt sổ vàng: 3 con giáp đúng ngay những ngày cuối cùng của năm 2022 sẽ như hổ mọc thêm cánh, cán đích năm 2022 viên mãn, sổ đỏ đầy két, đầu tư ở đâu trúng ở đó - Ảnh 2
 Những con giáp này cực kỳ may mắn, càng về cuối năm họ lại càng thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đâu là những con giáp chỉ có tiến mà không có lùi, đầu tư ở đâu cũng trúng đậm ở đó, tay trắng ôm hết vàng của thiên hạ vào năm 2023?

Đâu là những con giáp chỉ có tiến mà không có lùi, đầu tư ở đâu cũng trúng đậm ở đó, tay trắng ôm hết vàng của thiên hạ vào năm 2023?

3 con giáp sau đây được dự đoán sẽ đổi vận giàu sụ trong năm 2023, kiếm tiền dễ như trở lòng bàn tay. Cùng xem bạn có mặt trong đây không nhé!

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