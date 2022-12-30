Đã tìm được 3 con giáp hái được lộc trời, tạm biệt hết vận xui của năm 2022, chính thức thoát nghèo, giàu sang phú quý không ai sánh bằng vào đúng ngày giao thừa

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 13:21

Tử vi ngay ngày giao thừa dự đoán rằng 3 Tuổi này có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc, có một ngày cuối cùng của năm 2022 sáng chói.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách lạc quan, vui vẻ. Họ cũng thông minh, nhanh trí. Bản mệnh mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, tuổi Thân cũng có thể vươn lên cải thiện cuộc sống.

Đếm ngược tới đêm Giao thừa 2023, tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Con giáp này có thể tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền mới, giúp cuộc sống dư dả hơn.

Đã tìm được 3 con giáp hái được lộc trời, tạm biệt hết vận xui của năm 2022, chính thức thoát nghèo, giàu sang phú quý không ai sánh bằng vào đúng ngày giao thừa - Ảnh 1
Đúng ngay ngày giao thừa, 3 tuổi này may mắn không ai sánh bằng, một bước lên hương. Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều khó khăn, chật vật, tuổi Thân từng bước vươn lên chứng tỏ năng lực của bản thân, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng.

Ngoài ra, vận đào hoa của tuổi Thân cũng rất tốt. Người còn độc thân có thể tìm thấy đối tượng ưng ý và bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về người ấy.

Tuổi Tuất

Đúng ngay ngày giao thừa, con giáp này có tử vi Tam Hợp nên công việc tiến triển như ý muốn. Bạn là người thông minh nên biết sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc trong ngày. Bản mệnh có cơ hội gặp quý nhân lớn tuổi, được chỉ dạy để nhanh chóng giải quyết vấn đề khúc mắc trước đó.

Tuy nhiên vì Tỷ Kiên nên những người làm chức cao dễ bị cấp dưới chơi xấu, các mối quan hệ ngoại giao tiềm tàng kẻ xấu. Chuyện tình cảm lứa đôi có thể nảy sinh mâu thuẫn từ những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày. Ai cũng có cái lý của mình nhưng cứ hơn thua đến cùng thì không nên chút nào.

Vận tài lộc đem lại nhiều tin vui cho Tuất. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ sinh lời cho người buôn bán, chơi cổ phiếu. Ngày này, bản mệnh có được tiền thì cũng đừng phô trương bản thân, khoe khoang tiền bạc kẻo vướng phải những lời đàm tiếu không hay.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày giao thừa, dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Ngọ có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Ngọ đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Đã tìm được 3 con giáp hái được lộc trời, tạm biệt hết vận xui của năm 2022, chính thức thoát nghèo, giàu sang phú quý không ai sánh bằng vào đúng ngày giao thừa - Ảnh 2
Đếm ngược tới đêm Giao thừa 2023, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Ngọ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của Tuổi Ngọ vào ngày giao thừa này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Ngọ đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đâu là những con giáp chỉ có tiến mà không có lùi, đầu tư ở đâu cũng trúng đậm ở đó, tay trắng ôm hết vàng của thiên hạ vào năm 2023?

Đâu là những con giáp chỉ có tiến mà không có lùi, đầu tư ở đâu cũng trúng đậm ở đó, tay trắng ôm hết vàng của thiên hạ vào năm 2023?

3 con giáp sau đây được dự đoán sẽ đổi vận giàu sụ trong năm 2023, kiếm tiền dễ như trở lòng bàn tay. Cùng xem bạn có mặt trong đây không nhé!

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