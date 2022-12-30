Đúng 17H30 hôm nay (30/12): 3 con giáp đổi đời thành công, không cầu công danh lợi lộc nhưng vẫn cực dễ giàu, rủ bỏ cái nghèo, tương lai ngày càng phất lên

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 14:22

Theo tử vi Thứ sáu (30/12/2022) hôm nay, 3 tuổi này sẽ đón nhận nhiều vận may về tài lộc, việc gì cũng vô cùng suôn sẻ, thu nhập khủng vào những ngày cuối năm.

Tuổi Sửu

Hôm nay, đường tài lộc của tuổi Sửu vô cùng khởi phát. Cát khí rất có lợi cho người làm ăn gặp cơ hội tốt, tìm được đối tác phù hợp nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Đúng 17H30 hôm nay (30/12): 3 con giáp đổi đời thành công, không cầu công danh lợi lộc nhưng vẫn cực dễ giàu, rủ bỏ cái nghèo, tương lai ngày càng phất lên - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp sẽ may mắn nhất ngày hôm nay, hai bước đụng Thần Tài, ba bước gặp quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Công việc, sự nghiệp của con giáp này vẫn tiến triển thuận lợi. Nhìn chung nhờ tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh luôn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, đạt được mọi chỉ tiêu được giao, được cấp trên đánh giá cao và có thể trao thêm trọng trách trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 90 , 54 , 72

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 30/12/2022 hôm nay, tuổi Mùi những ý tưởng hay ho để phát triển sự nghiệp cũng như cuộc sống. Hãy cố gắng để biến chúng thành hiện thực thay vì chỉ suy nghĩ. Bản mệnh nên tiến hành những việc này càng sớm càng tốt và sẽ bất ngờ vì khả năng của mình.

Hôm nay cũng là ngày tuổi Mùi khá là may mắn về đường tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm những lựa chọn mới để tăng thêm thu nhập cho mình. Người kinh doanh thì có một ngày bội thu nhờ hàng hóa tiêu thụ rất tốt, đơn hàng tới tấp.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia có thể tiến triển rất khả quan. Hãy dành nhiều thời gian quan tâm, vun đắp hơn để hai người lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện khi ở bên nhau thay vì những cuộc cãi vã khiến cả hai mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 27 , 81 , 9

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Sáu 30/12/2022 hôm nay, Tuổi Tuất đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Đúng 17H30 hôm nay (30/12): 3 con giáp đổi đời thành công, không cầu công danh lợi lộc nhưng vẫn cực dễ giàu, rủ bỏ cái nghèo, tương lai ngày càng phất lên - Ảnh 2
3 con giáp này dễ thay cơ đổi vận trong ngày hôm nay, có số giàu khủng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Tuất trong ngày Thứ Sáu này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 57 , 30 , 90

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hôm nay (28/12): Thần Tài kiếm đến tận nhà 3 con giáp này, vận tài lộc chói sáng, hốt bạc tỷ là chuyện bình thường, ăn Tết cực to

Hôm nay (28/12): Thần Tài kiếm đến tận nhà 3 con giáp này, vận tài lộc chói sáng, hốt bạc tỷ là chuyện bình thường, ăn Tết cực to

Theo tử vi vào thứ Tư 28/12/2022 hôm nay, những người thuộc 3 tuổi này sẽ đón nhận nhiều vận may tài lộc, tài vận hanh thông.

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