Hôm nay (28/12): Thần Tài kiếm đến tận nhà 3 con giáp này, vận tài lộc chói sáng, hốt bạc tỷ là chuyện bình thường, ăn Tết cực to

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày 28/12 tốt đẹp, hanh thông. Người tuổi này làm kinh doanh có cơ hội tìm được khách hàng, đối tác tiềm năng. Chính vì vậy, bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin và từng bước củng cố vị thế của mình tại nơi làm việc.

Ngược lại, vận trình tình cảm phát sinh nhiều vấn đề. Tâm trạng chán trường, ủ dột của bạn luôn thường trực vì không thể dành hết tâm ý để quan tâm đến đối phương. Chuyện tình yêu đôi lứa ngày càng phai nhạt khi thời gian dành cho nhau không nhiều.

Con số may mắn : 88 , 55 , 22

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Tư 28/12/2022 hôm nay, Tuổi Dần đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Dần nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Dần trong ngày Thứ Tư này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 5 , 20 , 60

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 28/12/2022 hôm nay, tuổi Tý làm nghệ thuật, nghề tự do, kinh doanh sẽ gặp nhiều cát lợi. Bản mệnh luôn cởi mở, vui vẻ, hào sảng với mọi người nên hay được giúp đỡ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ như ý muốn, nhất là người kinh doanh, đa số đều buôn may bán đắt.

Vận tài lộc cũng rất hanh thông. Nếu có ý định chi tiêu cho những việc quan trọng thì con giáp này nên làm luôn. Túi tiền của bản mệnh có dấu hiệu dày lên nên cũng nên tự thưởng cho bản thân một món quà nhân dịp năm mới.

3 con giáp có 1 ngày hôm nay cực suôn sẻ, đầu tư gì cũng ăn lời khủng. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên mặt tình cảm thì bấp bênh, con giáp này là người có tài ở ngoài xã hội nhưng về nhà lại ích kỷ, lạnh lùng, mặt nặng mày nhẹ với người thân. Các đôi đã kết hôn khi xảy ra tranh cãi không chịu nhường nhịn nhau do tính tự cao của bản thân. Bản mệnh nên điều chỉnh lại thái độ sống càng sớm càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Con số may mắn : 39 , 57 , 87

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!