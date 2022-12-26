Tuần cuối của năm Quý Mão (26/12 - 1/1/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, vượt qua hết đại hạn của năm 2022, thời điểm vàng thay cơ đổi vận đã tới

Tuần này Dần có khả năng tập trung cao độ cho công việc. Dần làm việc có đầu có đuôi nên nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo. Hiệu suất công việc tăng cũng mở ra cho Dần những cơ hội phát triển thuận lợi trong tương lai.

Nhờ cả Chính Tài và Thiên Tài hậu thuẫn nên đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt. Sự sáng tạo mang tới cho Dần những khoản thưởng nóng hậu hĩnh.

Đầu tuần sẽ là thời điểm vượng vận nhất. Dần nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo của mình để thiết lập một bước đi dài hơi. Cuối tuần nên bước chậm lại để đánh giá những gì mình đã làm.

Với khoản tiền này, Dần có thể chi tiêu khá thoải mái. Tuy nhiên, bản mệnh cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp xui xẻo tuần này nên sẽ cảm thấy khá bối rối khi đứng trước những thách thức. Khoảng thời gian này, Sửu phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng, đối tác hoặc đồng nghiệp khác nhau. Vì vậy mà không tránh khỏi áp lực và bất đồng.

Chuyện tình cảm của Sửu có dấu hiệu đi xuống. Bản mệnh càng lo lắng thì lại càng chẳng tìm được lối ra cho mối quan hệ. Tốt nhất, Sửu hãy cho bản thân khoảng không gian riêng để cân nhắc về những điều mà mình thực sự mong muốn và quý trọng.

Vận trình tài lộc không mấy suôn sẻ khi việc hợp tác, đầu tư luôn xảy ra sự cố bất ngờ. Sửu nên thay đổi cách làm việc của mình, chớ đưa ra quyết định nóng vội gây ảnh hưởng đến mối quan hệ và việc kiếm tiền.

Bên cạnh đó, Thái Tuế cảnh báo bản mệnh nên quan tâm tới những vấn đề, sự cố có thể bất ngờ xảy ra trong tuần này gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của Sửu. Nếu xuất hành đi xa, Sửu nên chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo, cẩn thận.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới từ ngày 26/12 đến 1/1/2023 của 12 con giáp cho biết, nhiều tin tốt lành và bất ngờ đến với tuổi Ngọ. Bản mệnh có thể đạt được những bước thăng tiến mới. Khó khăn và thử thách gặp phải cũng chỉ là trở ngại mà bản mệnh cần phải vượt qua để tiến tới mục tiêu đã định.

Sự giao tiếp với đồng nghiệp cũng được cải thiện hơn. Điều này khiến con giáp này dễ dàng hơn trong việc triển khai các ý tưởng của mình thành sự thực khi luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình sẵn sàng đồng hành cùng bản mệnh.

Vào tuần cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, chính thức hết nghèo. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ công việc, rất có thể tuổi Ngọ sẽ được thần tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn. Đây là thời điểm tốt để bản mệnh cầu tài, tiến hành những việc mình muốn. Tuy nhiên, nên chú ý việc chi tiêu chớ hoang phí.

Tài lộc tuần này khá tốt nên tâm trạng bản mệnh cũng vui vẻ thoải mái. Tình cảm hay sức khoẻ cũng theo đó mà có dấu hiệu tích cực, tươi sáng. Điều duy nhất bản mệnh cần làm là giảm thiểu việc ăn uống, tiệc tùng bên ngoài quá nhiều để không gia tăng gánh nặng cho dạ dày.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!