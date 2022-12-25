Trong 7 ngày tới, con giáp nào được thời lên hương, một bước gặp Thần Tài, hai bước gặp quý nhân, đổi đời ngoạn mục, ăn Tết to nhất vùng?

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 13:17

Vào 7 ngày tới là thời điểm "mùa thu hoạch" của 3 tuổi này, đón nhiều niềm vui tài lộc, cuộc sống có nhiều hy vọng.

Tuổi Dần

Bằng sự thông minh và trung thành của mình, người tuổi Dần luôn nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo. Trong công việc, họ luôn thể hiện được sự quyết đoán cũng như nhanh trí. Nhờ vậy là công việc luôn được hoàn thành trước thời gian quy định. Tuy nhiên, con giáp này cũng có khuyết điểm là hơi nôn nóng và tự tin thái quá nên có không ít kẻ ghen ghét. Để đạt được thành công hơn nữa trong sự nghiệp, tuổi Dần nên “kìm chế” cái tôi của mình và hoà đồng hơn với những người xung quanh.

Trong 7 ngày tới, con giáp nào được thời lên hương, một bước gặp Thần Tài, hai bước gặp quý nhân, đổi đời ngoạn mục, ăn Tết to nhất vùng? - Ảnh 1
Những người thuộc 3 con giáp này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức trong 7 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, con giáp này gặp phải một vài vấn đề khó khăn tiền bạc thì trong khoảng thời gian 7 ngày tới đây, họ sẽ không cần phải lo lắng về điều này. Một vài dự án họ từng đầu tư và tưởng chừng như thất bại sẽ đem đến cho tuổi Dần những khoản tiền kha khá. Với ví tiền căng phồng như vậy, họ sẽ có một cái Tết vô cùng ấm no, hạnh phúc.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão trong thời gian tới bỗng nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền.

Càng bước về cuối năm những người tuổi Mão có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Những người tuổi Mão nếu như muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tuy ngày thường không được chú ý cho lắm nhưng họ có tầm nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng tương đối khiêm tốn, tránh được nhiều chuyện phiền phức.

Trong mắt người khác, con giáp này sẽ không gặp quá nhiều trở ngại trên đường đời. luôn giữ hình ảnh tốt trong mắt người khác. Vận may của họ trong năm nay không hề cạn.

Trong 7 ngày tới, con giáp nào được thời lên hương, một bước gặp Thần Tài, hai bước gặp quý nhân, đổi đời ngoạn mục, ăn Tết to nhất vùng? - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp này được thần may mắn nhả vía, dù làm chuyện lớn hay nhỏ cũng ngập tràn niềm vui. Ảnh minh họa: Internet

Vào 7 ngày tới là thời điểm bận rộn của nhiều người nhưng đối với con giáp tuổi Tuất lại là "mùa thu hoạch". Gia đình họ đón nhiều niềm vui, cuộc sống có nhiều hy vọng.

Những người này có thể phát hiện và nắm chặt những cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, vạch ra đường hướng chính xác cho cuộc sống, tiền tài vượng phát, sự nghiệp lên hương.

(*) Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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