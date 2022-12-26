Hôm nay (26/12): 3 con giáp có một ngày đầu tuần với vận may chạm đỉnh, phú quý hội tụ hết vào người, không muốn giàu cũng phải giàu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 26/12/2022 hôm nay đem lại dấu hiệu lạc quan trên con đường tài lộc của tuổi Ngọ. Người làm nghề tự do có thể được hưởng một khoản kha khá do đối tác, khách hàng mang lại. Con giáp này tạo dựng được uy tín của mình nên được nhiều người tin tưởng.

Dù người muốn tìm hiểu bản mệnh là ai đi nữa, bản mệnh cũng nên dành thời gian để tìm hiểu về người đó kĩ càng hơn, đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng. Hãy chú ý để nhận ra ai mới là người thực sự chân thành với mình.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân chớ vội tin theo lời đường mật của những người mình không thực sự hiểu rõ. Dù tình cảm là chuyện của trái tim, song bản mệnh cũng cần lý trí và thực tế hơn trong quá trình đánh giá đối tượng theo đuổi.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 16 , 64 , 58

Tuổi Tý

Theo tử vi hàng ngày 26/12/2022 của 12 con giáp, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý tìm được cảm hứng trong công việc vào ngày hôm nay. Đặc biệt, với những ai làm trong các ngành nghề yêu cầu sự sáng tạo sẽ phát triển nhanh chóng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh có thể được giới thiệu cho một vài cơ hội làm giàu khá đáng thử sức. Bạn hãy mạnh mẽ tiến bước vào những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ, vừa làm vừa học, bạn sẽ phát triển nhanh chóng hơn tưởng tượng.

Thổ khắc Thủy, phương diện tình cảm chưa có nhiều tiến triển tích cực. Người độc thân thậm chí còn cảm thấy khá phiền phức khi cứ phải đối phó với những người mình không thấy có hứng thú. Tình cảm chưa phải ưu tiên của bạn trong thời điểm này.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 37 , 74 , 24

Tuổi Thìn

Tử vi ngày Thứ Hai 26/12/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Thìn làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Hai này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Vận tài lộc của 3 con giáp này hôm nay vô cùng hanh thông, làm đến đâu trúng đậm đến đó. Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Thìn nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 36 , 9 , 27

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!