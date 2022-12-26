Những ngày còn lại của năm 2022: đâu là con giáp trúng số độc đắc trước thềm năm mới, vận tài lộc đã đến, không giàu sang cũng phú quý, ăn Tết Quý Mão linh đình?

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 11:13

Tử vi dự báo rằng những ngày cuối năm 2022, những người thuộc 3 tuổi này có cơ hội kiếm được nhiều tiền của, đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển.

Tuổi Tý

Top 3 con giáp may mắn vào những ngày cuối năm 2022 gọi tên tuổi Tý vì bạn được cả Lục Hợp và sao Thái Dương che chở, công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo.

Người tuổi này có lòng tự trọng mạnh mẽ, không muốn mình trở nên tầm thường và sẽ cố gắng trở thành người giỏi nhất trong mọi việc. Một khi Tý đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp thì dễ quên ăn quên ngủ, dù gặp khó khăn cũng nhất định tiến lên phía trước, kiên trì đến cùng.

Những ngày còn lại của năm 2022: đâu là con giáp trúng số độc đắc trước thềm năm mới, vận tài lộc đã đến, không giàu sang cũng phú quý, ăn Tết Quý Mão linh đình? - Ảnh 1
Những người thuộc 3 tuổi này sẽ nhận nhiều tin tốt lành và điều bất ngờ trong những ngày cuối năm 2022. Ảnh minh họa: Internet

Những người có ý tưởng đầu tư kinh doanh, làm ăn có thể thử các dự án nhỏ và thu lợi nhuận từ chúng một cách dễ dàng, nhưng bạn nên xem ngày tốt khi đi nhập hàng.

Người thân và bạn bè sẽ trở thành những quý nhân của bạn vào cuối năm và họ có thể hỗ trợ tài chính cho bạn hoặc mang đến cho bạn những thông tin quan trọng về tài sản.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, các khoản chi cho gia đình hay chi tiêu cho bản thân cũng sẽ tăng lên, bạn có thể lên kế hoạch trước cho vấn đề này.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng những ngày cuối năm 2022, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất đang trên đà phát triển thuận lợi. Sự xuất hiện của cát tinh mang đến nguồn năng lượng tốt cho bản mệnh. Con giáp này nhanh nhẹn, tháo vát nên sớm tìm được cách giải quyết các vấn đề khúc mắc.

Những ngày còn lại của năm 2022: đâu là con giáp trúng số độc đắc trước thềm năm mới, vận tài lộc đã đến, không giàu sang cũng phú quý, ăn Tết Quý Mão linh đình? - Ảnh 2
Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, những con giáp này đón vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất đang trên đà thăng tiến không ngừng. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải cân nhắc, tính toán thật kỹ. Cái gì đến nhanh thì cũng đi rất nhanh. Nếu không có sự suy tính mà chỉ vội vàng đầu tư thì khó tránh khỏi thất thoát.

Về chuyện tình cảm, người có cặp có đôi tiến thêm một nấc thăng mới trong mối quan hệ của mình. Hai người có chung nhiều dự định và muốn sớm hoàn thiện nó. Người độc thân có cơ hội tìm được đối tượng khiến trái tim rung động và thúc đẩy mối quan hệ đi xa hơn.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong 7 ngày tới, con giáp nào được thời lên hương, một bước gặp Thần Tài, hai bước gặp quý nhân, đổi đời ngoạn mục, ăn Tết to nhất vùng?

Trong 7 ngày tới, con giáp nào được thời lên hương, một bước gặp Thần Tài, hai bước gặp quý nhân, đổi đời ngoạn mục, ăn Tết to nhất vùng?

Vào 7 ngày tới là thời điểm "mùa thu hoạch" của 3 tuổi này, đón nhiều niềm vui tài lộc, cuộc sống có nhiều hy vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 45 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 45 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 45 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân