Top 3 con giáp may mắn vào những ngày cuối năm 2022 gọi tên tuổi Tý vì bạn được cả Lục Hợp và sao Thái Dương che chở, công việc gần như không xảy ra vấn đề nào đáng lo.

Những người có ý tưởng đầu tư kinh doanh, làm ăn có thể thử các dự án nhỏ và thu lợi nhuận từ chúng một cách dễ dàng, nhưng bạn nên xem ngày tốt khi đi nhập hàng.

Người tuổi này có lòng tự trọng mạnh mẽ, không muốn mình trở nên tầm thường và sẽ cố gắng trở thành người giỏi nhất trong mọi việc. Một khi Tý đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp thì dễ quên ăn quên ngủ, dù gặp khó khăn cũng nhất định tiến lên phía trước, kiên trì đến cùng.

Người thân và bạn bè sẽ trở thành những quý nhân của bạn vào cuối năm và họ có thể hỗ trợ tài chính cho bạn hoặc mang đến cho bạn những thông tin quan trọng về tài sản.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, các khoản chi cho gia đình hay chi tiêu cho bản thân cũng sẽ tăng lên, bạn có thể lên kế hoạch trước cho vấn đề này.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng những ngày cuối năm 2022, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất đang trên đà phát triển thuận lợi. Sự xuất hiện của cát tinh mang đến nguồn năng lượng tốt cho bản mệnh. Con giáp này nhanh nhẹn, tháo vát nên sớm tìm được cách giải quyết các vấn đề khúc mắc.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, những con giáp này đón vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất đang trên đà thăng tiến không ngừng. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải cân nhắc, tính toán thật kỹ. Cái gì đến nhanh thì cũng đi rất nhanh. Nếu không có sự suy tính mà chỉ vội vàng đầu tư thì khó tránh khỏi thất thoát.

Về chuyện tình cảm, người có cặp có đôi tiến thêm một nấc thăng mới trong mối quan hệ của mình. Hai người có chung nhiều dự định và muốn sớm hoàn thiện nó. Người độc thân có cơ hội tìm được đối tượng khiến trái tim rung động và thúc đẩy mối quan hệ đi xa hơn.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!