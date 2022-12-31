Ngày cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp nghịch thiên cãi mệnh, ra đường ba bước hốt vàng, bốn bước hốt bạc, có một đêm countdown cực thành công

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 12:24

Vận trình tài lộc của 3 con giáp sau đây vào ngày hôm nay (31/12/2022) vô cùng sáng, có một ngày cuối năm cực may mắn.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thứ Bảy 31/12/2022, Tuổi Sửu được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Ngày cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp nghịch thiên cãi mệnh, ra đường ba bước hốt vàng, bốn bước hốt bạc, có một đêm countdown cực thành công - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp may mắn nhất ngày hôm nay, làm gì cũng suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Thứ Bảy này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Sửu về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Sửu nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 91 , 83 , 19

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 31/12/2022 hôm nay, tuổi Mão chớ tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân, có kẻ ném đá giấu tay phá hoại công việc của bản mệnh. Bản chất hiền lành hay tin người nên con giáp này hay bị lợi dụng, sai vặt, có tiếng chứ không có miếng.

Bù lại, vận trình tài lộc của tuổi Mão khởi sắc. Cơ hội bày ra trước mắt, con giáp này nhìn thấy trước khi mọi người nhận ra và tận dụng triệt để để khai thác. Sớm biết đường đầu tư và giúp ví tiền tăng dần lên.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm suôn sẻ, gia đình hạnh phúc êm ấm, những cặp vợ chồng dự định thêm thành viên mới thì đây là thời điểm thích hợp. Con giáp này tham công tiếc việc nhưng vẫn dành thời gian cho nửa kia, cuối ngày nhiều cặp đôi sẽ hẹn hò ngọt ngào.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Con số may mắn : 12 , 48 , 93

Tuổi Dần

Ngày thứ 7, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra một cách êm đẹp, trôi chảy. Được Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi này có thể rút ngắn thời gian để xử lý những rắc rối đang gặp phải. Song song đó, bản mệnh cũng cần học hỏi nhiều hơn để nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Ngày cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp nghịch thiên cãi mệnh, ra đường ba bước hốt vàng, bốn bước hốt bạc, có một đêm countdown cực thành công - Ảnh 2
3 con giáp này vận đỏ dát khắp người, uống trọn tài lộc của thiên hạ, tiền chất đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Ngũ hành tương sinh chính là thời điểm lý tưởng để con giáp này tìm cách cải thiện tình hình hiện tại, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 98 , 97 , 91

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 17H30 hôm nay (30/12): 3 con giáp đổi đời thành công, không cầu công danh lợi lộc nhưng vẫn cực dễ giàu, rủ bỏ cái nghèo, tương lai ngày càng phất lên

Đúng 17H30 hôm nay (30/12): 3 con giáp đổi đời thành công, không cầu công danh lợi lộc nhưng vẫn cực dễ giàu, rủ bỏ cái nghèo, tương lai ngày càng phất lên

Theo tử vi Thứ sáu (30/12/2022) hôm nay, 3 tuổi này sẽ đón nhận nhiều vận may về tài lộc, việc gì cũng vô cùng suôn sẻ, thu nhập khủng vào những ngày cuối năm.

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