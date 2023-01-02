Hôm nay (2/1/2023): 3 con giáp này mở màn năm mới cực đỏ, vận may bủa vây khắp người, vạn sự như ý, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Hai 02/01/2023 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Tý . Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tuổi Tý nếu đang độc thân Thứ Hai này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tình hình tài chính của Tuổi Tý trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 30 , 90 , 72

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 2/1/2023 hôm nay, tuổi Tỵ làm ăn, kinh doanh thuận lợi. Thậm chí, có một số người còn mở lối đi riêng, đem lại nhiều lợi ích cho bản thân và tập thể.

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và được giao cho những công việc trọng đại. Hãy mạnh dạn nhận nhiệm vụ khó, bản mệnh sẽ ngày một trưởng thành và phát triển nhanh chóng hơn.

Tiếc rằng con giáp này đang quá tập trung cho sự nghiệp nên quên mất chuyện tình cảm của mình. Dường như dạo thời gian gần đây, bản mệnh đã quá lạnh lùng với nửa kia. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống riêng và sự nghiệp của mình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 79 , 39 , 96

Tuổi Sửu

Theo tử vi hôm nay, Chính Ấn chiếu mệnh, những người tuổi Sửu phải làm việc trong ngày hôm nay ắt nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và nể trọng của đồng nghiệp. Bạn không ngại cố gắng phấn đấu khi người khác đang nghỉ ngơi.

Hôm nay, 3 con giáp này ôm hết lộc thiên hạ về nhà, làm 1 ngày hôm nay đủ ăn cả năm. Ảnh minh họa: Internet

Dù đang làm trong ngành nghề nào hoặc vị thế nào đi nữa, bạn cũng là người có rất nhiều triển vọng. Vì thế, đừng ngại đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, chớ vội bằng lòng với hiện tại.

Thổ sinh Kim, nếu đã xác định được đối tượng triển vọng cho mình, hai người nên dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau, nhờ đó, đôi bên sẽ nhận ra những điểm hay của đối phương, khiến tình cảm thêm gắn bó.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 88 , 66 , 99

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!