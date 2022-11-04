Người tuổi Hợi thẳng tính, cương trực, không thích so đo, tính toán. Con giáp này là một rất có cá tính, đặc biệt luôn âm thầm phấn đấu mà đạt được kết quả khiến người khác phải kinh ngạc.

Ngoài ra, cát vận hướng đến vận đào hoa nên người tuổi Hợi độc thân sẽ có cơ hội thoát ế, gặp được mối nhân của đời mình, thậm chí là nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Người đã có gia đình, tình cảm thêm mặn nồng, gia đình thêm êm ấm.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (4/11), tài vận hanh thông, bề trên ban lộc, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân mà người tuổi Hợi tạo dựng sự nghiệp thành công, với nguồn thu nhập tăng lên rất nhiều so với năm cũ.

Tuổi Ngọ

Ngọ vốn là con giáp hiền lành, chăm chỉ và siêng năng. Người tuổi Ngọ có khả năng quản lý tài chính và tính toán cực giỏi, lại còn biết tiết kiệm và sử dụng tiền bạc một cách hợp lý nên Sửu có thể trở thành đại gia ngay từ khi còn trẻ.

Dù bề ngoài Ngọ có vẻ sống giản dị nhưng thực chất con giáp này lại "giàu ngầm". Họ là những người không coi trọng vật chất, số lượng, Sửu thường đặt chất lượng lên hàng đầu. Mỗi khi làm việc gì, con giáp này cũng đều hoàn thành một cách tốt nhất.

Tử vi hôm nay (4/11), Ngọ sẽ hoàn thành được những mục tiêu lớn, trong số đó có thể kể đến việc mua nhà, tậu xe Càng cuối năm, Ngọ là được thần tài "rót lộc", con giáp này có thể sẽ tậu cho mình một căn nhà nhỏ, có không gian vừa đủ cho gia đình. Chưa hết, Sửu còn tiết kiệm được một khoản và tiếp tục đầu tư sinh lời.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm giàu có chính mình. Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, họ tâm niệm rằng mọi sự thất bại đều để lại nhiều bài học quý giá, giúp bản thân thăng hoa vào một giai đoạn nào đó.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (4/11), sẽ có nhiều cơ hội cho người tuổi Mão. Chỉ cần người tuổi Mão có sự chuẩn bị để nắm bắt lấy những cơ hội may mắn đó thì vận thế của người tuổi Mão sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp hanh thông, tình cảm thăng hoa, tài vận vượng phát, là những điều để miêu tả về con giáp này trong tương lai.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.