Đúng 16h30 Chủ Nhật 25/6/2023, 3 con giáp chạy không trốn được lộc trời, nằm không tiền tự tới, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 07:24

3 con giáp sau vào Chủ Nhật 25/6/2023, Cát tinh soi đường chỉ lối nên bản mệnh còn có thể kiếm được nhiều tiền bạc, tài lộc ào ào đổ về nhà.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày Chủ Nhật 25/06/2023 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Tỵ có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Đúng 16h30 Chủ Nhật 25/6/2023, 3 con giáp chạy không trốn được lộc trời, nằm không tiền tự tới, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Bảy này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp Thiên Tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, xổ số, tài chính, tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu cứ khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi.

Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều do lâm vào Tương Hại cục. Bạn nên hiểu, không ai là quá bận, vấn đề ở đây là bạn là "sự ưu tiên" hay là "sự lựa chọn", đừng dại khờ theo đuổi người không tôn trọng mình nữa. 

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt cứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa.

Đúng 16h30 Chủ Nhật 25/6/2023, 3 con giáp chạy không trốn được lộc trời, nằm không tiền tự tới, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được Thực Thần che chở, người tuổi Mão được dự đoán sẽ gặp may ở phương diện tài lộc. Việc kinh doanh đầu tư đem về nguồn lợi nhuận lớn nhỏ. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn, tích tiểu thành đại. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan.

 

Phương diện công việc cũng khá ổn định, người tuổi Mão đạt được nhiều thành công trong thời điểm này. Mặc dù tham vọng của con giáp này lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở đó, nhưng bạn vẫn đang tiến từng bước chậm mà chắc. Tất nhiên bạn sẽ phải cố gắng và chịu vất vả hơn nhiều.

 

Đúng 16h30 Chủ Nhật 25/6/2023, 3 con giáp chạy không trốn được lộc trời, nằm không tiền tự tới, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, vì ngũ hành tương xung nên tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này nếu còn độc thân vẫn có những mối quan hệ ổn nhưng để tiến xa hơn thì chưa nói trước được gì. Tuổi Mão sẽ cần mạnh dạn và quan tâm nhiều tới phương diện này mới mong có kết quả.

 

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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