Đúng 16h chiều nay (22/8), 3 con giáp Thần Tài xem như 'con cưng' trao hết tài lộc, tiền đập thẳng mặt, hốt vàng hốt bạc, vận may bao phủ, giàu sang vanh danh một vùng

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 06:02

3 con giáp sau đây được Thần Tài sủng ái, đụng đâu cũng ra tiền, tài lộc bừng sáng, giàu sang khiến cả làng ghen tị.

Tuổi Dần

Tự vi dự báo trong 16h chiều nay, vận khí của người tuổi Dần diễn ra theo chiều hướng tích cực. Thời gian này, vận khí của Dần vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay. Nỗ lực hết sức mình, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể. Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi Dần đạt được những thành công nối tiếp nhau. Thu nhập tăng cao, con giáp này có cơ hội mua nhà, tậu xe.

Do bước vào đại vận nên người tuổi Dần có thể nắm bắt được những cơ hội tốt và khẳng định được năng lực bản thân nên thu về nhiều thành tựu trong cuộc sống, cũng như có được nguồn tài sản, tiền bạc dồi dào.

Đúng 16h chiều nay (22/8), 3 con giáp Thần Tài xem như 'con cưng' trao hết tài lộc, tiền đập thẳng mặt, hốt vàng hốt bạc, vận may bao phủ, giàu sang vanh danh một vùng - Ảnh 1
Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi Dần đạt được những thành công nối tiếp nhau, thu nhập tăng cao, con giáp này có cơ hội mua nhà, tậu xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự báo, vận trình sự nghiệp của Mão ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Qua thời gian đương đầu với thử thách, Mão cũng trở nên vững vàng hơn.

Sự nghiệp của Mão sẽ thăng tiến thần tốc trong 16h chiều may, giúp con giáp này nghênh thần tài đón phú quý. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để vận may trời cho Mão sẽ giàu sang vô đối, tiền chất chật nhà cũng không xuể.

Thời gian này, tài vận của con giáp tuổi Mão vô cùng khởi sắc. Người tuổi Mão đi đâu, làm gì cũng nhanh chóng có được thu nhập nên sớm sẽ sắm được nhà đẹp, mua được xe sang, giàu sang phú quý.

Đúng 16h chiều nay (22/8), 3 con giáp Thần Tài xem như 'con cưng' trao hết tài lộc, tiền đập thẳng mặt, hốt vàng hốt bạc, vận may bao phủ, giàu sang vanh danh một vùng - Ảnh 2
Sự nghiệp của Mão sẽ thăng tiến thần tốc trong 16h chiều may, giúp con giáp này nghênh thần tài đón phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo người tuổi Tuất sẽ rũ sạch vận xui trong thời gian trước đó. Thời gian tới Tuất đón hỷ sự liên miên, không còn muộn phiền vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa. 

Trong thời gian này, vận khí của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ. Con giáp này nhận được nhiều tin vui trong sự nghiệp, chuyện vui nối tiếp nhau. Nếu làm công ăn lương thì có thêm thu nhập từ công việc làm thêm. Nếu làm nông nghiệp thì mùa màng bội thu. Nếu biết nắm bắt thêm các cơ hội kiếm tiền khác thì Tuất sẽ có hầu bao rủng rỉnh, thu hái bộn tiền.

Thần Tài yêu thương nên tài vận của người tuổi Tuất vào 16h chiều nay đi lên nhanh chóng. Chính Tài và Thiên Tài đều đại phát nên không chỉ nguồn thu chính ổn định, tăng nhanh mà nguồn thu phụ cũng đem lại không ít khoản thu không nhỏ. 

Đúng 16h chiều nay (22/8), 3 con giáp Thần Tài xem như 'con cưng' trao hết tài lộc, tiền đập thẳng mặt, hốt vàng hốt bạc, vận may bao phủ, giàu sang vanh danh một vùng - Ảnh 3
Thần Tài yêu thương nên tài vận của người tuổi Tuất vào 16h chiều nay đi lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng vào thứ 3 (23/8/2022), 3 con giáp mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, tài lộc quấn thân, xòe tay hứng hồng phúc, vận may ùn ùn kéo đến, phú quý nhân đôi

Đúng vào thứ 3 (23/8/2022), 3 con giáp mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, tài lộc quấn thân, xòe tay hứng hồng phúc, vận may ùn ùn kéo đến, phú quý nhân đôi

Bước sang thứ 3, vận trình tài lộc của 3 con giáp dưới đây tiếp tục khởi sắc, làm gì cũng thành công, phú quý không ngừng.

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