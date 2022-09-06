Đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc tiền tỷ, trong két vàng bạc chất đống, trong ví tiền của căng đầy, đại phú đại quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 07:57

Đúng 16h chiều mai, 3 tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách bộc trực, linh hoạt, có khiếu hài hước. Bản mệnh cũng khá cầu toàn trong quá trình làm việc.

Tử vi dự báo rằng, đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), tuổi Mão sẽ gặp nhiều chuyện vui nối tiếp. Hỷ tín đến tới tấp giúp cuộc sống của con giáp này thêm phát triển, tiền của dồi dào, tài lộc hanh thông.

Ở thời điểm này, nếu tuổi Mão biết cách nắm bắt thời cơ, tận dụng những cơ hội đến trước mắt thì khả năng kiếm tiền ngày một tăng, sớm muộn cũng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc tiền tỷ, trong két vàng bạc chất đống, trong ví tiền của căng đầy, đại phú đại quý hơn người - Ảnh 1
Đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), tuổi Mão sẽ gặp nhiều chuyện vui nối tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có người có năng lực, dám làm dám chịu nhưng do tính cách có phần bảo thủ, cố chấp nên thành công thường đến muộn.

Đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.

Ngoài ra, người tuổi Mão cũng như cá gặp nước từ thời gian này trở đi bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ.

Đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc tiền tỷ, trong két vàng bạc chất đống, trong ví tiền của căng đầy, đại phú đại quý hơn người - Ảnh 2
Đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), vận thế của tuổi Sửu suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian trước, tuổi Dậu gặp nhiều điều không như ý. Nhưng tử vi cho biết đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), tình hình tài chính của tuổi Dậu chính là một trong những con giáp có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.

Trong thời gian này, tuổi Dậu nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với những người tuổi Dậu làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng.

Với những người tuổi Dậu vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà con đường tình duyên của tuổi Dậu cũng sẽ nở rộ. Với ai độc thân thì nhiều người theo đuổi. Với người có gia đình thì trong nhà càng thêm gắn kết yêu thương, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc tiền tỷ, trong két vàng bạc chất đống, trong ví tiền của căng đầy, đại phú đại quý hơn người - Ảnh 3
 Đúng 16h chiều mai (12/8 âm lịch), tình hình tài chính của tuổi Dậu có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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