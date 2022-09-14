Đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), vận số chạm tới trời cao, 3 con giáp được Thần Phật nâng đỡ, tài lộc đầy túi, trúng số độc đắc, giàu sang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 16:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), 3 con giáp may mắn này dưới sự giúp đỡ của Thần Phật nên tiền của chất đầy nhà, tài lộc rực rỡ, ăn nên làm ra.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm, dĩ hòa vi quý. Họ không cần quá giàu có mà chỉ mong muốn có cuộc sống bình yên. Tất nhiên, con giáp này vẫn cố gắng để sống đủ ăn đủ mặc, giúp người thân thoải mái, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), tuổi Mão đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. Trong thời gian này, tuổi Mão sẽ có cơ hội lội ngược dòng, làm ăn thuận lợi vô cùng. Nhờ có Thần Phật, sự nghiệp và tiền tài của con giáp may mắn này đều viên mãn bất ngờ.

con giap may man 3
Đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), tuổi Mão đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bản chất thông minh, lanh lợi. Họ nhanh nhẹn không chỉ ở hành động mà còn là lời nói. Người tuổi này cũng khá kiên trì, kiên định với mục tiêu của mình. Khi đã xác định được mục tiêu, Thìn đều cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), con giáp tuổi Thìn được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của Thìn có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

con giap may man 2
Đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), con giáp tuổi Thìn được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mang tính cách bộc trực, dứt khoát và thẳng thắn. Họ thuộc tuýp người hướng nội, ít nói, ít bày tỏ cảm xúc của bản thân. Trong công việc, họ rất chăm chỉ, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết. Cũng bởi vậy mà họ thường được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên trọng dụng. Người tuổi Dần được dự đoán sẽ đạt được thành tựu to lớn trong công việc.

Đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), con giáp tuổi Dần được dự đoán gặp nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát. Người tuổi này làm công ăn lương thì tài lộc hanh thông, phúc khí tràn đầy. Họ sớm có cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận nhiều dự án mới. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Họ tìm được nguồn hàng tốt lại gặp được đối tác làm ăn uy tín nên mọi chuyện đều xuôi thuận, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

con giap may man 1
Đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), con giáp tuổi Dần được dự đoán gặp nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 9 ngày tới (15/9 - 23/9), Cát Tinh chiếu rọi sự nghiệp, 3 con giáp được an bài 99% thành công vang dội, thu nhập bạc tỷ, một bước thành đại gia

Tử vi 9 ngày tới (15/9 - 23/9), Cát Tinh chiếu rọi sự nghiệp, 3 con giáp được an bài 99% thành công vang dội, thu nhập bạc tỷ, một bước thành đại gia

Theo tử vi 9 ngày tới (15/9 - 23/9), dưới sự phù trợ của Cát Tinh, 3 con giáp may mắn này công danh thành toại, thu nhập gia tăng gấp bội, tấn tài tấn lộc, như ý cát tường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 15/9/2022 tử vi ngày 15/9 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 33 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 33 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 33 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả