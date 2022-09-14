Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm, dĩ hòa vi quý. Họ không cần quá giàu có mà chỉ mong muốn có cuộc sống bình yên. Tất nhiên, con giáp này vẫn cố gắng để sống đủ ăn đủ mặc, giúp người thân thoải mái, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Đúng 16 giờ chiều mai (15/9/2022), tuổi Mão đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. Trong thời gian này, tuổi Mão sẽ có cơ hội lội ngược dòng, làm ăn thuận lợi vô cùng. Nhờ có Thần Phật, sự nghiệp và tiền tài của con giáp may mắn này đều viên mãn bất ngờ.