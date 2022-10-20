Đúng 15h ngày 21/10: Tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp ‘lột xác’ thành đại gia, độc đắc đến bất ngờ, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 15:00

Trong khung giờ này, có 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, đặc biệt sở hữu vận may lội ngược dòng, không những gặp được nhiều may mắn mà thời gian sắp tới tình tiền đều viên mãn đủ đầy.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành và có phần nhút nhát. Tuy bề ngoài là vậy nhưng thực chất, người tuổi này là người có chí hướng, cầu tiến và cầu thị. Họ dũng cảm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo. Khi gặp khó khăn, trở ngại, con giáp này tìm nhiều cách để tự giải quyết vấn đề chứ không đầu hàng, bỏ cuộc.

Đúng 15h ngày 21/10: Tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp ‘lột xác’ thành đại gia, độc đắc đến bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này, người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát, công việc suôn sẻ. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa. Cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe, đến kỳ thu hoạch. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp ngay thẳng, trung thực. Họ có sao nói vậy, sống thật thà, có trách nhiệm. Con giáp tuổi này mang số mệnh giàu sang phú quý nên dù xuất thân nghèo khó vẫn có thể vượt lên số phận. Những người con giáp tuổi rồng có vận quý nhân vượng. Trong cuộc sống, họ thường được người tốt giúp đỡ. Trong cuộc sống, họ là người hiền lành, dịu dàng, quan tâm đến tiểu tiết và luôn tỉ mỉ.

Đúng 15h ngày 21/10: Tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp ‘lột xác’ thành đại gia, độc đắc đến bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong khung giờ này, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có nhiều sự thay đổi. Tuy rằng không quá thịnh vượng thăng hoa, nhưng đây là một tín hiệu tốt để họ đổi đời. Tuổi Thìn sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Những kế hoạch dự định tưởng chừng như không thể thực hiện bất ngờ vận hành trơn tru.

Tuổi Dần

Chính Quan tương trợ, người tuổi Dần nghĩ ra nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo để áp dụng vào cuộc sống cũng như sự nghiệp. Bạn chẳng hề ngần ngại chia sẻ với mọi người quan điểm của mình.

Đúng 15h ngày 21/10: Tài lộc tràn vào cửa, 3 con giáp ‘lột xác’ thành đại gia, độc đắc đến bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp thành công vào khung giờ này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và khiến lãnh đạo vô cùng hài lòng. Đối phương có thể giao thêm nhiệm vụ cho bạn. Dù hơi vất vả một chút, song đây là bước đà để bạn thăng tiến vững vàng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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