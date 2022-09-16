Đúng 15h ngày 17/9:  3 con giáp đổi mệnh phượng hoàng, tiền về trĩu túi

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 15:00

Tiên đoán ba con giáp sau đây vận khí bùng nổ, phúc lộc ngập tràn, tiền bạc tứ phương bay hết vào túi.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này luôn rất khiêm tốn nên cuộc sống sẽ có nhiều quý nhân yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ.

Đúng 15h ngày 17/9:  3 con giáp đổi mệnh phượng hoàng, tiền về trĩu túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Là con giáp may mắn trong khung giờ này vào ngày 17/9, nhờ có Phúc Tinh chiếu mạng mang lại cho Sửu một ngày với hi vọng tràn đầy, bớt vất vả hơn tháng trước rất nhiều. Được Thần Tài ưu ái, tuổi Sửu thời gian này tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm được nhiều tiền sẽ thành hiện thực, dù bận rộn nhưng vẫn cứ gặt hái kết quả tốt nhất.

Tuổi Ngọ

Bạn là người tuổi Ngọ nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với mọi công việc, hoạt động và làm việc có kết quả tốt, dũng cảm và có kiến ​​thức. Khi còn trẻ, đã trở thành trụ cột của công ty nhờ năng lực của mình. Trong thời gian này mọi sự hanh thông, công việc thu lợi nhuận cao.

Đúng 15h ngày 17/9:  3 con giáp đổi mệnh phượng hoàng, tiền về trĩu túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con ngựa chắc chắn sẽ có vận may trong ngày 17/9. Thời điểm này tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống có phần thuận lợi, cùng lúc đó, Thần tài đến, có người cao lớn đến giúp đỡ, rất phát đạt. Của cải vàng bạc châu báu vào kho, khi thăng chức thì sẽ có tiền.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thường là những người có IQ cao và ý chí mạnh mẽ, họ luôn giữ quan điểm của riêng mình, luôn chấp nhận thử thách, khó khăn để tìm được hướng đi riêng. Những người tuổi Tỵ thường không sợ gian nan, càng vất vả, họ lại càng thích thú và mong muốn vượt qua chúng bằng chính thực lực của mình.

Đúng 15h ngày 17/9:  3 con giáp đổi mệnh phượng hoàng, tiền về trĩu túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan Lộc thịnh vượng bất ngờ, có thể giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Người tuổi Tỵ vốn biết tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm, vì vậy đây sẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ ngày càng giàu có.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

14h ngày 17/9: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận trình thuận lợi, làm ăn phát đạt

14h ngày 17/9: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận trình thuận lợi, làm ăn phát đạt

Chỉ cần bước vào khung giờ này, những con giáp dưới đây kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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