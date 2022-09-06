Đúng 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp vàng ở thế nước đẩy thuyền lên, vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, làm ăn gặp thời đổi vận, sinh lời sinh lộc, tiền bạc không bao giờ lo thiếu

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 19:15

Đúng rằm Trung thu, 3 con giáp dưới đây làm ăn gặp thời, tiền bạc hanh thông, giàu sang viên mãn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu năm 2022 ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Đặc biệt, vào đúng rằm tháng 8 âm, con giáp này vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình.

Đúng 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp vàng ở thế nước đẩy thuyền lên, vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, làm ăn gặp thời đổi vận, sinh lời sinh lộc, tiền bạc không bao giờ lo thiếu - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Vốn chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn mà chiếm lấy thành công. Tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Sửu sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại.

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Đúng rằm tháng 8 âm, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Đúng 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp vàng ở thế nước đẩy thuyền lên, vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, làm ăn gặp thời đổi vận, sinh lời sinh lộc, tiền bạc không bao giờ lo thiếu - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Mão

Công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt.

Đúng rằm tháng 8 âm, đường tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Khuyên bản mệnh nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương bạn nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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