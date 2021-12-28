Đúng 14 ngày nữa, 3 con giáp có 'số hưởng' công việc thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, tài lộc rủng rỉnh

Trong vòng 14 ngày nữa, 3 con giáp có số hưởng nhất trong công việc, mọi điều suôn sẻ, tiền vào như nước.

Người tuổi Sửu

14 ngày sắp tới những người thuộc tuổi Sửu tiền đầy túi, tài lộc dồi dào không kể xiết. Thu nhập của bạn đến từ việc chính, việc phụ và cả từ người thân đem lại. Với tài chính rủng rỉnh như vậy tuổi Sửu có thể trích ra một khoản mua sắm cho bản thân, còn lại gửi vào quỹ tiết kiệm tích góp là nhất.

Người tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu trong tuần mới tài lộc của con giáp này khá lý tưởng, tử vi dự báo các nguồn thu đồng loại tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, công việc đã bắt đầu đi vào nhịp điệu ổn định, nhờ vậy mà tuổi Dậu không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Người tuổi Mùi

Công việc làm ăn trong 14 ngày tới người tuổi Mùi được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, năm 2021 do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, xã hội đã khiến người tuổi Mùi gặp không ít vất vả thì sang những tháng cuối năm họ sẽ được Tài tinh đền đáp xứng đáng, giúp công việc được hanh thông, phát triển thuận lợi, suôn sẻ và vươn lên đến một tầm cao mới khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-14-ngay-nua-3-con-giap-co-so-huong-cong-viec-thuan-loi-thuan-buom-xuoi-gio-tai-loc-rung-rinh-443519.html