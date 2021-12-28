Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, 3 con giáp sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảnh hưởng nặng nề, hết sức thận trọng kẻo ‘tiền mất tật mang’

Vận trình tài lộc đi xuống. Nguồn thu nhập có dấu hiệu bị chững lại, cơ hội hợp tác gặp vấn đề trục trặc buộc con giáp này phải chấn chỉnh lại cách làm việc của mình.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, công việc của tuổi Sửu diễn ra không thuận lợi. Dường như người tuổi Sửu chưa thực sự để tâm và chú trọng vào những việc đang làm. Cách hành động cảm tính và tùy hứng không chỉ không giải quyết được vấn đề đang tồn đọng mà còn ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu suất chung.

Về sức khỏe, tuổi Sửu có thể bị ảnh hưởng, bản mệnh nên chú ý hơn nhé. Đừng để sức khỏe ảnh hưởng đến những kế hoạch cuối năm của mình nhé.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, công việc của tuổi Mão có nhiều thăng trầm. Mão Tý hình hại khiến người tuổi Mão dù không muốn nhưng ít nhiều vẫn chịu những thương tổn về mặt cảm xúc. May mắn là có cát tinh tương trợ nên con giáp này có thể tránh được phần nào thiệt hại trong công việc.

Vận trình tài lộc có biến động. Nguồn thu nhập không ổn định do những quyết định sai lầm gây ra, tuổi Mão cần có kế hoạch chi tiêu khoa học hơn để cải thiện tình hình tài chính hiện tại.

Trong ngày này, sức khỏe của người tuổi Mão không tốt, bản mệnh đừng nên lao lực sẽ làm cơ thể suy nhược, mạch đập yếu, sắc mặt nhợt nhạt.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Do có điềm báo liên quan tới họa tiểu nhân nên người tuổi Ngọ cần phải thật cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Nếu gặp khó khăn nghiêm trọng, bản mệnh hãy mau chóng tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 29/12, công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc kém sắc. Điềm báo có hao tài trong ngày nên bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trước các quyết định liên quan tới tiền bạc, tránh hùn hạp đầu tư.

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